Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:10
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Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:26
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:16
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:24
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
саме так і на будь-яку нежитлову
рівень базових знань місцевих «експертів» вражає
зи:
до речі там не «до 3х років володіння», а якщо свідоцтво на право власності отримано менш ніж 3 роки тому
а це інколи буває і без продажів, а наприклад при легалізації пере- чи добудов
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не ну написал набор цифр и угадуй что оно имело ввиду
уровень местных экспертов удивляет
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:18
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