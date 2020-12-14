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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:10
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Ірина_
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:41
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Додано: Чет 26 вер, 2024 11:26
Бетон написав:
Военный сбор на недвигу с 1.10 = 5%?
на все 5%
не только недвигу
но платить будет не продавец, а переложат все на покупателя...или пусть живет в картонной коробке
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Олежан
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Додано: Чет 26 вер, 2024 11:28
Первый написав:
Тиждень назад про це писав. Так. 5% збір. Вся транзакція 12% 5+5+1+1
что это за 5+5+1+1???)))
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Олежан
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:16
Первый написав: Бетон написав:
Военный сбор на недвигу с 1.10 = 5%?
Тиждень назад про це писав. Так. 5% збір. Вся транзакція 12% 5+5+1+1
Сюди ще і ріелтори хочуть прикрутити свій інтерес…
Паціент буде мертвий
это на недвигу до 3х лет владения вроде
1.5->5%
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Прохожий
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Додано: Чет 26 вер, 2024 13:24
Прохожий написав: Первый написав: Бетон написав:
Военный сбор на недвигу с 1.10 = 5%?
Тиждень назад про це писав. Так. 5% збір. Вся транзакція 12% 5+5+1+1
Сюди ще і ріелтори хочуть прикрутити свій інтерес…
Паціент буде мертвий
это на недвигу до 3х лет владения вроде
1.5->5%
саме так і на будь-яку нежитлову
рівень базових знань місцевих «експертів» вражає
зи:
до речі там не «до 3х років володіння», а якщо свідоцтво на право власності отримано менш ніж 3 роки тому
а це інколи буває і без продажів, а наприклад при легалізації пере- чи добудов
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kingkongovets
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Додано: Чет 26 вер, 2024 14:12
не ну написал набор цифр и угадуй что оно имело ввиду
уровень местных экспертов удивляет
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Олежан
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Додано: Чет 26 вер, 2024 14:18
Hotab написав:Wirująświatła
«Некогда читать , надо писать!»
нужно побыстрее набрасывать "новости" по темам)))
мониторинг 300тг каналов занимает все время
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Додано: Чет 26 вер, 2024 16:39
10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.
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airmax78
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Додано: Чет 26 вер, 2024 17:20
Олежан написав: Первый написав:
Тиждень назад про це писав. Так. 5% збір. Вся транзакція 12% 5+5+1+1
что это за 5+5+1+1???)))
Ндфл, военный, пенсионный, пошлина
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Бетон
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