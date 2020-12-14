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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2024 17:27
airmax78 написав:
10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.
11%
Справедливо.
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни. І тільки унікальна країна з лауреатом премії гетьманцевим, збільшує.
А може б прибрати неефективні державні апарати? Зменшити кількість чиновників? Тисясі помічників? Прибрати зайві міністерства? Провести реальні реформи? Інновації?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 17:55
airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.
взагалі то 7%
ще 5% зʼявляються лише якщо ти занадто жирний бобер або спекуль
я не люблю слово «справедливо», бо переконаний що в реальному світі ніякої справедливісті не існує, але вважаю це цілком логічним і правильним
а ще я вважаю, що наше суспільство під час повномасштабної війни живе занадто жирно та росслаблено, а діяльність по перепродажу і оренді нерухомості в такий час обкладається занадто малими податками або й взагалі відбувається вчорну
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Додано: Чет 26 вер, 2024 18:04
Бетон написав:
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.
Можете підтвердити фактами?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 18:22
Faceless написав: Бетон написав:
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.
Можете підтвердити фактами?
ага, а ще після обʼявлення війни не треба сплачувати комуналку, тому війну не обʼявляють і її типу «по факту» немає
які ще наративи рашапропаганди ми тут почуємо?
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