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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11964119651196611967
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:27

  airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.

11%
Справедливо.
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни. І тільки унікальна країна з лауреатом премії гетьманцевим, збільшує.

А може б прибрати неефективні державні апарати? Зменшити кількість чиновників? Тисясі помічників? Прибрати зайві міністерства? Провести реальні реформи? Інновації?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.


взагалі то 7%
ще 5% зʼявляються лише якщо ти занадто жирний бобер або спекуль

я не люблю слово «справедливо», бо переконаний що в реальному світі ніякої справедливісті не існує, але вважаю це цілком логічним і правильним

а ще я вважаю, що наше суспільство під час повномасштабної війни живе занадто жирно та росслаблено, а діяльність по перепродажу і оренді нерухомості в такий час обкладається занадто малими податками або й взагалі відбувається вчорну
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.

Можете підтвердити фактами?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  Бетон написав:Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.

Можете підтвердити фактами?
ага, а ще після обʼявлення війни не треба сплачувати комуналку, тому війну не обʼявляють і її типу «по факту» немає

які ще наративи рашапропаганди ми тут почуємо?
kingkongovets
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