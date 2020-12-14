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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11965119661196711968>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:27

  airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.

11%
Справедливо.
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни. І тільки унікальна країна з лауреатом премії гетьманцевим, збільшує.

А може б прибрати неефективні державні апарати? Зменшити кількість чиновників? Тисясі помічників? Прибрати зайві міністерства? Провести реальні реформи? Інновації?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.


взагалі то 7%
ще 5% зʼявляються лише якщо ти занадто жирний бобер або спекуль

я не люблю слово «справедливо», бо переконаний що в реальному світі ніякої справедливісті не існує, але вважаю це цілком логічним і правильним

а ще я вважаю, що наше суспільство під час повномасштабної війни живе занадто жирно та росслаблено, а діяльність по перепродажу і оренді нерухомості в такий час обкладається занадто малими податками або й взагалі відбувається вчорну
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.

Можете підтвердити фактами?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  Бетон написав:Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.

Можете підтвердити фактами?
ага, а ще після обʼявлення війни не треба сплачувати комуналку і обнуляються усі кредити, тому війну не обʼявляють і її типу «по факту» немає

які ще наративи рашапропаганди ми тут почуємо?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:30

  Faceless написав:
  Бетон написав:Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.

Можете підтвердити фактами?

я довіряю Андрію Новаку
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Налоги идут на существование государства
У нас оно над народом(избирателями, налогоплательщиками,"терпилами и лохами"), ложило полностью на челядь и охлос(хоть там все эти академики "велюротрускавецких" наук были тоже не выше пту-шника макеевского по социальному статусу до обретения корочек), и только отсутствие рабской покорности как у лаптеногих спасает наш народ от полной безисходности, одним словом козаки, а не быдло крепостное.
Бетон прав, расходы надо резать и контролировать куда утекает бюджет, какие крысы его растаскивают
А по теме - все налоги лягут на покупателей, хоть ндс-ом каждую сделку обложи и подоходным с вала - цены пропорционально не упадут.
И если побрить спекулянтов(а они сейчас есть вообще? особенно с котлована? Бетон не спекуль, он на ремонте зарабатывает и не так уже и много, не разы, а проценты) я ещё понимаю, то людей, которые сейчас часто продают даже первую, а НЕ очередную свою прелесть метров на ...сти-ста, купленную при Юще/Данилыче, чтоб как то закрепиться в ЕС или США или ужаться здесь, брить на приличные суммы считаю аморальным
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:53

барабашов
Кого брить? Деньги на войну надо на вчера.
Может заставить платить налог с полной стоимости сдачи в аренду ирпенскую недвижку? Ты как, за?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:22

  Бетон написав:
  airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.

11%
Справедливо.
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни. І тільки унікальна країна з лауреатом премії гетьманцевим, збільшує.

А може б прибрати неефективні державні апарати? Зменшити кількість чиновників? Тисясі помічників? Прибрати зайві міністерства? Провести реальні реформи? Інновації?

Зменшувати потрібно тиск на бізнес. Але на, де-факто, вивід грошей з країни фізиками - не впевнений.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:28

Hotab
У нас ВООБЩЕ НЕТ ДЕНЕГ НА ВОЙНУ
На гелики 63тьи и модные сейчас БМВ М3/М5 и Рейнджы по 9-11млн.грн есть
Но только у тех кто жирует и к кому ты за 50метров не подойдёшь
Но виноваты у тебя всегда сферические продавцы шуб, интернет-затворники и читатели 300Тг-каналов
А ещё те, кто что то когда то вбабахали нахомяченное а не прожранное в бетон во времена поспокойней и теперь чудом(в отличии от мариупольских, херсонских, генических, бердянских, донецких и прочих ынвештырей) что то с этого имеют и поэтому могут(как и лётчик-залётчик) иногда поесть суши в Сушия и мясо с кьянти из Гудвайна.
Урезать порцию до 660Ккал Юзику и прочей плесеневой камарилье у тебя кишка тонка
Кстати погугли про рацион в 660Ккал, интересно
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:38

airmax78
Может физикам просто собрать весь свой кэш и безнал в один большой вагон и привезти его к офису Ермака, а там уже князь с младорыгами разберётся, какую прелесть на ЯрВале у кого просто конфисковывать, а к кому в три комнаты из пяти Швондера с братвой подселить, чисто мимо Гройе и Геберита погадить?
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