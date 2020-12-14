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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2024 21:49
Hotab написав:барабашов
Кого брить? Деньги на войну надо на вчера.
Может заставить платить налог с полной стоимости сдачи в аренду ирпенскую недвижку? Ты как, за?
70 миллионов на конверты для укрпочты есть, а на войну нет?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 21:56
Бетон написав: Hotab написав:барабашов
Кого брить? Деньги на войну надо на вчера.
Может заставить платить налог с полной стоимости сдачи в аренду ирпенскую недвижку? Ты как, за?
70 миллионов на конверты для укрпочты есть, а на войну нет?
А ты вообще в цифрах плюс минус понимаешь?
70 млн - это годовая зарплата одного (всего плять одного!!) взвода , не роты!! ни батальона, ни бригады.. просто взвода долярчика.
Ты как плять вообще в бизнесе оказался, когда у тебя нет понимания порядка цифр , и того что нам надо десятки миллиардов?? А ты о 70 млн
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Додано: Чет 26 вер, 2024 22:03
барабашов
Урезать порцию до 660Ккал Юзику и прочей плесеневой камарилье у тебя кишка тонка
Старая нерабочая манипуляция.
Если сюда придет Юзик - мы конечно загнобим здесь Юзика.
Но здесь «продавцы шуб» и «безналоговый сдаватель в аренду своей ирпенской недвижки» преспокойно говорят об оптимизации своих налогов. Неуплате, уплате с 10% от дохода, остальное в тени. Ну то они и выгребают! А как ты хотел?? Здесь может и убийцы и насильники нас читают. Но они ведь не заявляют о себе! Потому о них и не говорят.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 22:08
Hotab
оборонный бюджет около 2 трлн.
или 2000000 миллионов грн
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