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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11965119661196711968
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:49

  Hotab написав:барабашов
Кого брить? Деньги на войну надо на вчера.
Может заставить платить налог с полной стоимости сдачи в аренду ирпенскую недвижку? Ты как, за?

70 миллионов на конверты для укрпочты есть, а на войну нет?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:56

  Бетон написав:
  Hotab написав:барабашов
Кого брить? Деньги на войну надо на вчера.
Может заставить платить налог с полной стоимости сдачи в аренду ирпенскую недвижку? Ты как, за?

70 миллионов на конверты для укрпочты есть, а на войну нет?

А ты вообще в цифрах плюс минус понимаешь?
70 млн - это годовая зарплата одного (всего плять одного!!) взвода , не роты!! ни батальона, ни бригады.. просто взвода долярчика.
Ты как плять вообще в бизнесе оказался, когда у тебя нет понимания порядка цифр , и того что нам надо десятки миллиардов?? А ты о 70 млн
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:03

барабашов


Урезать порцию до 660Ккал Юзику и прочей плесеневой камарилье у тебя кишка тонка


Старая нерабочая манипуляция.
Если сюда придет Юзик - мы конечно загнобим здесь Юзика.
Но здесь «продавцы шуб» и «безналоговый сдаватель в аренду своей ирпенской недвижки» преспокойно говорят об оптимизации своих налогов. Неуплате, уплате с 10% от дохода, остальное в тени. Ну то они и выгребают! А как ты хотел?? Здесь может и убийцы и насильники нас читают. Но они ведь не заявляют о себе! Потому о них и не говорят.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:08

Hotab


оборонный бюджет около 2 трлн.
или 2000000 миллионов грн
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 22:47

  smdtranz написав:Hotab


оборонный бюджет около 2 трлн.
или 2000000 миллионов грн

«все ушло в Укрпочту»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 23:24

  барабашов написав:airmax78
Может физикам просто собрать весь свой кэш и безнал в один большой вагон и привезти его к офису Ермака, а там уже князь с младорыгами разберётся, какую прелесть на ЯрВале у кого просто конфисковывать, а к кому в три комнаты из пяти Швондера с братвой подселить, чисто мимо Гройе и Геберита погадить?

Может Зе с Ермаком так не сделают, но кацапы если не дай Бог доползут до Киева - фсб и прочие ахмады отжимом кэша точно займутся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 23:26

airmax78
Київ то далеко. Там Дніпро і ринок Озерка є на шляху. Але я так підозрюю, що хлопак пише вже з Мюнхена, з сімʼєю зʼєднався, тому пофіг на все.
Hotab
 
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