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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11965119661196711968>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:27

  airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.

11%
Справедливо.
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни. І тільки унікальна країна з лауреатом премії гетьманцевим, збільшує.

А може б прибрати неефективні державні апарати? Зменшити кількість чиновників? Тисясі помічників? Прибрати зайві міністерства? Провести реальні реформи? Інновації?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.


взагалі то 7%
ще 5% зʼявляються лише якщо ти занадто жирний бобер або спекуль

я не люблю слово «справедливо», бо переконаний що в реальному світі ніякої справедливісті не існує, але вважаю це цілком логічним і правильним

а ще я вважаю, що наше суспільство під час повномасштабної війни живе занадто жирно та росслаблено, а діяльність по перепродажу і оренді нерухомості в такий час обкладається занадто малими податками або й взагалі відбувається вчорну
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.

Можете підтвердити фактами?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  Бетон написав:Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.

Можете підтвердити фактами?
ага, а ще після обʼявлення війни не треба сплачувати комуналку і обнуляються усі кредити, тому війну не обʼявляють і її типу «по факту» немає

які ще наративи рашапропаганди ми тут почуємо?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 20:30

  Faceless написав:
  Бетон написав:Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни.

Можете підтвердити фактами?

я довіряю Андрію Новаку
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 21:22

  Бетон написав:
  airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.

11%
Справедливо.
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни. І тільки унікальна країна з лауреатом премії гетьманцевим, збільшує.

А може б прибрати неефективні державні апарати? Зменшити кількість чиновників? Тисясі помічників? Прибрати зайві міністерства? Провести реальні реформи? Інновації?

Зменшувати потрібно тиск на бізнес. Але на, де-факто, вивід грошей з країни фізиками - не впевнений.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:31

airmax78
Почистили нехило
Так что делать физикам если бизнесу трандец, жить в аппартах и дачках в 4этажа на молочных берегах малых рек уже некому, поджигать их или комитету какому под детские дома и коммуналки доя переселенцев передавать за так?
Или продавать? Но деньги тоже кому то важному с надутыми от потужности щеками отдавать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:46

  airmax78 написав:
  Бетон написав:
  airmax78 написав:10% якось забагто. З іншого боку - справедливо. Бо більшість продає аби здихатись від всього в Україні щоб купити собі щось в іншій країні. Ну то нехай з державой, яку кидають, поділяться.

11%
Справедливо.
Весь світ, всю фінансову історію, зменшує фіскальне навантаження під час війни. І тільки унікальна країна з лауреатом премії гетьманцевим, збільшує.

А може б прибрати неефективні державні апарати? Зменшити кількість чиновників? Тисясі помічників? Прибрати зайві міністерства? Провести реальні реформи? Інновації?

Зменшувати потрібно тиск на бізнес. Але на, де-факто, вивід грошей з країни фізиками - не впевнений.

Т.е. бизнес, вовсю переводит активы, открывает компании за границей, платит налоги в бюджет ин.государств, а граждане такого права иметь не должны.
Нам должны налогоплательщики Евросоюза и сша жертвовать бесконечную помощь по 60 миллиардов. Наши граждане, в свою очередь повинні бути під тиском своего государства.
Почему?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто-то может объяснить, почему на всей вселенной, только граждане Украины не могут вывезти в безопасность своих детей (по гендерному признаку) и свои личные деньги?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:50

  Бетон написав:Кто-то может объяснить, почему на всей вселенной, только граждане Украины не могут вывезти в безопасность своих детей (по гендерному признаку) и свои личные деньги?

А кто-то может объяснить, почему ты всё время грузишь какой-то фигнёй ...

Твои дети разве не выехали ? Ты сам деньги разве не вывез ?
И сколько таких как ты ?
pesikot
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