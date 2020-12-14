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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11965119661196711968
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13

  Бетон написав:Кто-то может объяснить, почему на всей вселенной, только граждане Украины не могут вывезти в безопасность своих детей (по гендерному признаку) и свои личные деньги?

потому что ты должен все отдать стране
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:35

  Олежан написав:
  Бетон написав:Кто-то может объяснить, почему на всей вселенной, только граждане Украины не могут вывезти в безопасность своих детей (по гендерному признаку) и свои личные деньги?

потому что ты должен все отдать стране

только после того как она мне свои долги отдаст

сорри за оффтоп, не сдержался
Феодал
 
Повідомлень: 495
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