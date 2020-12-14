|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13
Бетон написав:
Кто-то может объяснить, почему на всей вселенной, только граждане Украины не могут вывезти в безопасность своих детей (по гендерному признаку) и свои личные деньги?
потому что ты должен все отдать стране
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1298
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:35
Олежан написав: Бетон написав:
Кто-то может объяснить, почему на всей вселенной, только граждане Украины не могут вывезти в безопасность своих детей (по гендерному признаку) и свои личные деньги?
потому что ты должен все отдать стране
только после того как она мне свои долги отдаст
сорри за оффтоп, не сдержался
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 495
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24946
|16687919
|
Сер 25 вер, 2024 18:32
Бетон
|
|1374
|5472275
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56181
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim