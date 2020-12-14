барабашов написав:airmax78
Почистили нехило
Так что делать физикам если бизнесу трандец, жить в аппартах и дачках в 4этажа на молочных берегах малых рек уже некому, поджигать их или комитету какому под детские дома и коммуналки доя переселенцев передавать за так?
Или продавать? Но деньги тоже кому то важному с надутыми от потужности щеками отдавать?
тут еще вопрос о точке выхода.. сейчас может за полцены что-то стоящее до 120 до войны и возьмут,а дороже-за треть,наверное. если в область зайдут- вообще ничего не дадут. Выходить нужно было в начале 2023, тогда был последний шанс, но "что бы я был такой умный вчера,как моя жена сегодня "(с).