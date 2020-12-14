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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11965119661196711968
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:42

  барабашов написав:airmax78
Почистили нехило
Так что делать физикам если бизнесу трандец, жить в аппартах и дачках в 4этажа на молочных берегах малых рек уже некому, поджигать их или комитету какому под детские дома и коммуналки доя переселенцев передавать за так?
Или продавать? Но деньги тоже кому то важному с надутыми от потужности щеками отдавать?

тут еще вопрос о точке выхода.. сейчас может за полцены что-то стоящее до 120 до войны и возьмут,а дороже-за треть,наверное. если в область зайдут- вообще ничего не дадут. Выходить нужно было в начале 2023, тогда был последний шанс, но "что бы я был такой умный вчера,как моя жена сегодня "(с).
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:34

  kingkongovets написав:
барабашов написав:что делать физикам если бизнесу трандец?


шукати проекти по реб/ртр/бпла і інвестувати в них

И что дальше? Притула купит их с Мадяром или МО заинтересуется приднепровскими Кулибиными?
Либо инвестиция чисто как поиощь "своему" подразделению
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту, на который лучше наклепать какое то осязаемое к-во дронов(убийц, не для свадебных съёмок)???
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:что делать физикам если бизнесу трандец?


шукати проекти по реб/ртр/бпла і інвестувати в них

И что дальше? Притула купит их с Мадяром или МО заинтересуется приднепровскими Кулибиными?
Либо инвестиция чисто как поиощь "своему" подразделению
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту, на который лучше наклепать какое то осязаемое к-во дронов(убийц, не для свадебных съёмок)???
дивно чути, ну ок
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:49

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-unit-home-prodam-3-k-kvartiru-areta-dzhonsa-12-lukyanvska-oselya-IDV7k9x.html

2 этаж, но для сдачи в аренду. в чём подвох?

если допустить что это реально предложение, то...
планировка лютый ппц...
вам кагбэ должно быть это очевидно...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

норм бетон ролик про юніт хоум зняв, респект
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту,

грн или $?
"для Атоса это слишком много а для графа Дэ ля Фэр слишком мало"...(с)

из реальной жизни...
куплена QS8 170куе...
при этом на 100куе пригнано 2 автовоза пикапов/джипов из UK для ЗСУ
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:что делать физикам если бизнесу трандец?


шукати проекти по реб/ртр/бпла і інвестувати в них

И что дальше? Притула купит их с Мадяром или МО заинтересуется приднепровскими Кулибиными?
Либо инвестиция чисто как поиощь "своему" подразделению
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту, на который лучше наклепать какое то осязаемое к-во дронов(убийц, не для свадебных съёмок)???
Навіть держава закупає. В мене знайомий інженер якраз відкрив своє виробництво
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 05:18

Faceless
Гос-во = тендер
Условия тендера У НАС прописываются всегда чтоб украсть, прокладка деверя или снохи закупщика закупила у вас что то по килогривне, а потом выиграв тендер по причине правильных шариковых ручек в офисе, поставила эти дроны по две килогривны.
Кроме того гос-во рассчитывается не по факту, не вперёд, а с приличной задержкой, то есть комплектующие надо закупать ЗА СВОИ и ЗА СВОИ платить зрп сотрудникам и налоги.
Что у нас там с кредитованием малого и микробизнеса, или то муж дочки Пинчука решил из миллиона дронов полмиллиона сам сделать в гараже?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 05:19

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту,

грн или $?
"для Атоса это слишком много а для графа Дэ ля Фэр слишком мало"...(с)

из реальной жизни...
куплена QS8 170куе...
при этом на 100куе пригнано 2 автовоза пикапов/джипов из UK для ЗСУ

Расшифруй написанное
ИА пишет с ошибками но хоть связно
барабашов
 
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