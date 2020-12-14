Додано: Нед 29 вер, 2024 05:18

Faceless

Гос-во = тендер

Условия тендера У НАС прописываются всегда чтоб украсть, прокладка деверя или снохи закупщика закупила у вас что то по килогривне, а потом выиграв тендер по причине правильных шариковых ручек в офисе, поставила эти дроны по две килогривны.

Кроме того гос-во рассчитывается не по факту, не вперёд, а с приличной задержкой, то есть комплектующие надо закупать ЗА СВОИ и ЗА СВОИ платить зрп сотрудникам и налоги.

Что у нас там с кредитованием малого и микробизнеса, или то муж дочки Пинчука решил из миллиона дронов полмиллиона сам сделать в гараже?