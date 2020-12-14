|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2024 16:42
барабашов написав:airmax78
Почистили нехило
Так что делать физикам если бизнесу трандец, жить в аппартах и дачках в 4этажа на молочных берегах малых рек уже некому, поджигать их или комитету какому под детские дома и коммуналки доя переселенцев передавать за так?
Или продавать? Но деньги тоже кому то важному с надутыми от потужности щеками отдавать?
тут еще вопрос о точке выхода.. сейчас может за полцены что-то стоящее до 120 до войны и возьмут,а дороже-за треть,наверное. если в область зайдут- вообще ничего не дадут. Выходить нужно было в начале 2023, тогда был последний шанс, но "что бы я был такой умный вчера,как моя жена сегодня "(с).
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 19:34
kingkongovets написав:
барабашов написав:что делать физикам если бизнесу трандец?
шукати проекти по реб/ртр/бпла і інвестувати в них
И что дальше? Притула купит их с Мадяром или МО заинтересуется приднепровскими Кулибиными?
Либо инвестиция чисто как поиощь "своему" подразделению
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту, на который лучше наклепать какое то осязаемое к-во дронов(убийц, не для свадебных съёмок)???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4370
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 19:41
барабашов написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:что делать физикам если бизнесу трандец?
шукати проекти по реб/ртр/бпла і інвестувати в них
И что дальше? Притула купит их с Мадяром или МО заинтересуется приднепровскими Кулибиными?
Либо инвестиция чисто как поиощь "своему" подразделению
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту, на который лучше наклепать какое то осязаемое к-во дронов(убийц, не для свадебных съёмок)???
дивно чути, ну ок
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11302
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 вер, 2024 19:49
Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-unit-home-prodam-3-k-kvartiru-areta-dzhonsa-12-lukyanvska-oselya-IDV7k9x.html
2 этаж, но для сдачи в аренду. в чём подвох?
если допустить что это реально предложение, то...
планировка лютый ппц...
вам кагбэ должно быть это очевидно...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13861
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 913 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:00
норм бетон ролик про юніт хоум зняв, респект
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11302
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2639 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:04
барабашов написав:
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям
на феррари/ламбу как мечту,
грн или $?
"для Атоса это слишком много а для графа Дэ ля Фэр слишком мало"...(с)
из реальной жизни...
куплена QS8 170куе...
при этом на 100куе пригнано 2 автовоза пикапов/джипов из UK для ЗСУ
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13861
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 913 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:22
барабашов написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:что делать физикам если бизнесу трандец?
шукати проекти по реб/ртр/бпла і інвестувати в них
И что дальше? Притула купит их с Мадяром или МО заинтересуется приднепровскими Кулибиными?
Либо инвестиция чисто как поиощь "своему" подразделению
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту, на который лучше наклепать какое то осязаемое к-во дронов(убийц, не для свадебных съёмок)???
Навіть держава закупає. В мене знайомий інженер якраз відкрив своє виробництво
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35307
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 8034 раз.
-
- Профіль
-
4
8
3
Додано: Нед 29 вер, 2024 05:18
Faceless
Гос-во = тендер
Условия тендера У НАС прописываются всегда чтоб украсть, прокладка деверя или снохи закупщика закупила у вас что то по килогривне, а потом выиграв тендер по причине правильных шариковых ручек в офисе, поставила эти дроны по две килогривны.
Кроме того гос-во рассчитывается не по факту, не вперёд, а с приличной задержкой, то есть комплектующие надо закупать ЗА СВОИ и ЗА СВОИ платить зрп сотрудникам и налоги.
Что у нас там с кредитованием малого и микробизнеса, или то муж дочки Пинчука решил из миллиона дронов полмиллиона сам сделать в гараже?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4370
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2024 05:19
Прохожий написав: барабашов написав:
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям
на феррари/ламбу как мечту,
грн или $?
"для Атоса это слишком много а для графа Дэ ля Фэр слишком мало"...(с)
из реальной жизни...
куплена QS8 170куе...
при этом на 100куе пригнано 2 автовоза пикапов/джипов из UK для ЗСУ
Расшифруй написанное
ИА пишет с ошибками но хоть связно
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4370
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24951
|16688893
|
Суб 28 вер, 2024 23:20
Hotab
|
|1374
|5472345
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56185
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|