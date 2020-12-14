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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25
Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-unit-home-prodam-3-k-kvartiru-areta-dzhonsa-12-lukyanvska-oselya-IDV7k9x.html
2 этаж, но для сдачи в аренду. в чём подвох?
1730 баксов за голые стены + все налоги и расходы
ищут лохов
за 1300 можно было бы еще подумать
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Олежан
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25
Прохожий написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-unit-home-prodam-3-k-kvartiru-areta-dzhonsa-12-lukyanvska-oselya-IDV7k9x.html
2 этаж, но для сдачи в аренду. в чём подвох?
если допустить что это реально предложение, то...
планировка лютый ппц...
вам кагбэ должно быть это очевидно...
Реальное. Для аренды годится.
Я предложил 125. С условием, что наличка, купюры нового образца.
Нифига
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:27
Бетон написав:
Я предложил 125.
да вы батенька меценат
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Олежан
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