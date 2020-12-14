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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11966119671196811969
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-unit-home-prodam-3-k-kvartiru-areta-dzhonsa-12-lukyanvska-oselya-IDV7k9x.html

2 этаж, но для сдачи в аренду. в чём подвох?


1730 баксов за голые стены + все налоги и расходы
ищут лохов
за 1300 можно было бы еще подумать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25

  Прохожий написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-unit-home-prodam-3-k-kvartiru-areta-dzhonsa-12-lukyanvska-oselya-IDV7k9x.html

2 этаж, но для сдачи в аренду. в чём подвох?

если допустить что это реально предложение, то...
планировка лютый ппц...
вам кагбэ должно быть это очевидно...

Реальное. Для аренды годится.
Я предложил 125. С условием, что наличка, купюры нового образца.

Нифига
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Я предложил 125.

да вы батенька меценат
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:44

  Faceless написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав:
шукати проекти по реб/ртр/бпла і інвестувати в них

И что дальше? Притула купит их с Мадяром или МО заинтересуется приднепровскими Кулибиными?
Либо инвестиция чисто как поиощь "своему" подразделению
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту, на который лучше наклепать какое то осязаемое к-во дронов(убийц, не для свадебных съёмок)???
Навіть держава закупає. В мене знайомий інженер якраз відкрив своє виробництво

Багато невідомих, якщо просто зпаювати плати і готові частини з алі-експресу як у "Народний дрон" - це одне. Якщо розробка і виробництво якогось аналогу шахіду - то це мільйони доларів і роки тільки розробки.
От виробництво патронів - що може бути легше (технології сотні років)? А навіть ціла держава не змогла освоїти виробництво.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:11

  Олежан написав:
  Бетон написав:Я предложил 125.

да вы батенька меценат

это завуалированный лох.
так они не согласились. ну нет так нет.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:34

  BIGor написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:[ держава закупає. В мене знайомий інженер якраз відкрив своє виробництво

Багато невідомих, якщо просто зпаювати плати і готові частини з алі-експресу як у "Народний дрон" - це одне. Якщо розробка і виробництво якогось аналогу шахіду - то це мільйони доларів і роки тільки розробки.
От виробництво патронів - що може бути легше (технології сотні років)? А навіть ціла держава не змогла освоїти виробництво.

Держава? Зборище уродів - комуністів, двічі злодіїв, пасічників, клоунів, корабельних сосен, шоферів і повій.

Самостійним уродам це похер. Патрони, міни, ракети. "Вайни нє будєт!"
"Да какая разница!" Головне - дерибанити УРСРівські ресурси і клянчити зброю у Америки та ЄС.
Самі ж вони реально ніхера не можуть. Жодного уявлення. Повірте, я в темі.
Тому що придурки, в більшості своїй.
Тому петлюрівський вагон чекає нових транзитерів.З цим слід змиритись.
"Да какая разница",як заповідав один придурок..
Frant
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