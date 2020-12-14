1730 баксов за голые стены + все налоги и расходы
ищут лохов
за 1300 можно было бы еще подумать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25
Реальное. Для аренды годится.
Я предложил 125. С условием, что наличка, купюры нового образца.
Нифига
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:44
Багато невідомих, якщо просто зпаювати плати і готові частини з алі-експресу як у "Народний дрон" - це одне. Якщо розробка і виробництво якогось аналогу шахіду - то це мільйони доларів і роки тільки розробки.
От виробництво патронів - що може бути легше (технології сотні років)? А навіть ціла держава не змогла освоїти виробництво.
Додано: Нед 29 вер, 2024 12:11
Додано: Нед 29 вер, 2024 12:34
Держава? Зборище уродів - комуністів, двічі злодіїв, пасічників, клоунів, корабельних сосен, шоферів і повій.
Самостійним уродам це похер. Патрони, міни, ракети. "Вайни нє будєт!"
"Да какая разница!" Головне - дерибанити УРСРівські ресурси і клянчити зброю у Америки та ЄС.
Самі ж вони реально ніхера не можуть. Жодного уявлення. Повірте, я в темі.
Тому що придурки, в більшості своїй.
Тому петлюрівський вагон чекає нових транзитерів.З цим слід змиритись.
"Да какая разница",як заповідав один придурок..
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