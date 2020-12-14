RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11966119671196811969
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-unit-home-prodam-3-k-kvartiru-areta-dzhonsa-12-lukyanvska-oselya-IDV7k9x.html

2 этаж, но для сдачи в аренду. в чём подвох?


1730 баксов за голые стены + все налоги и расходы
ищут лохов
за 1300 можно было бы еще подумать
Олежан
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25

  Прохожий написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-unit-home-prodam-3-k-kvartiru-areta-dzhonsa-12-lukyanvska-oselya-IDV7k9x.html

2 этаж, но для сдачи в аренду. в чём подвох?

если допустить что это реально предложение, то...
планировка лютый ппц...
вам кагбэ должно быть это очевидно...

Реальное. Для аренды годится.
Я предложил 125. С условием, что наличка, купюры нового образца.

Нифига
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Я предложил 125.

да вы батенька меценат
Олежан
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:44

  Faceless написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав:
шукати проекти по реб/ртр/бпла і інвестувати в них

И что дальше? Притула купит их с Мадяром или МО заинтересуется приднепровскими Кулибиными?
Либо инвестиция чисто как поиощь "своему" подразделению
Многие ли тут пишущие имеют лишний лям на феррари/ламбу как мечту, на который лучше наклепать какое то осязаемое к-во дронов(убийц, не для свадебных съёмок)???
Навіть держава закупає. В мене знайомий інженер якраз відкрив своє виробництво

Багато невідомих, якщо просто зпаювати плати і готові частини з алі-експресу як у "Народний дрон" - це одне. Якщо розробка і виробництво якогось аналогу шахіду - то це мільйони доларів і роки тільки розробки.
От виробництво патронів - що може бути легше (технології сотні років)? А навіть ціла держава не змогла освоїти виробництво.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:11

  Олежан написав:
  Бетон написав:Я предложил 125.

да вы батенька меценат

это завуалированный лох😆
так они не согласились. ну нет так нет.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 29 вер, 2024 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:20

Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.
mmmkiev4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:29

  mmmkiev4 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.

$900 за метр
Олежан
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если намёк на жк поэтика, который мне очень нравился до заморозки, то в сданой секции первой коллекции 75 м 2к хотят 120 куе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Если намёк на жк поэтика, который мне очень нравился до заморозки, то в сданой секции первой коллекции 75 м 2к хотят 120 куе
Поетика то точно не 1979 року.
По метражу звичайна панелька. Мабуть щось типу того що взяв Сержик.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35314
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8036 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 11966119671196811969
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2494, 2495, 2496
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24952 16689322
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 08:53
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5472363
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12792)
29.09.2024 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.