А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 20:05
Додано: Нед 29 вер, 2024 20:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Правильне питання. Дешевше може бути?
Додано: Нед 29 вер, 2024 20:29
А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?[/quote]
Звичайно що дорого!!! Якщо час не жме,то зачекайте кінця війни...житла випливе на продаж дуже багото... І це ще не ясно з війною,тож краще гроші мати зараз. Думка моя.
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