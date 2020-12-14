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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11967119681196911970
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:05

  Олежан написав:
  mmmkiev4 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.

$900 за метр


А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?
mmmkiev4
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Правильне питання. Дешевше може бути?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:29

А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?[/quote]


Звичайно що дорого!!! Якщо час не жме,то зачекайте кінця війни...житла випливе на продаж дуже багото... І це ще не ясно з війною,тож краще гроші мати зараз. Думка моя.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:49

  mmmkiev4 написав:
  Олежан написав:
  mmmkiev4 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.

$900 за метр


А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?


Так хотя бы примерно нужно видеть что это??Может там вообще после алкашей-наркоманов,или вальтов каких(никогда не забуду квартиру,которая вся была разрисована от руки цветочками...стены-кухня-двери-унитаз с ванной) Даже смотреть толком не стал-там диагноз владелицы везде был нарисован.Бывали и такие ситуации.О чем можно говорить??Что за дом,что с документами? 20 минут идти до метро,это уже км полтора не меньше...Не так уж и рядом.
osafly
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  #<1 ... 11967119681196911970
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