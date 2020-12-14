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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2024 20:05
Олежан написав: mmmkiev4 написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.
$900 за метр
А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?
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mmmkiev4
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Додано: Нед 29 вер, 2024 20:10
Правильне питання. Дешевше може бути?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 20:29
А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?[/quote]
Звичайно що дорого!!! Якщо час не жме,то зачекайте кінця війни...житла випливе на продаж дуже багото... І це ще не ясно з війною,тож краще гроші мати зараз. Думка моя.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:49
mmmkiev4 написав: Олежан написав: mmmkiev4 написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.
$900 за метр
А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?
Так хотя бы примерно нужно видеть что это??Может там вообще после алкашей-наркоманов,или вальтов каких(никогда не забуду квартиру,которая вся была разрисована от руки цветочками...стены-кухня-двери-унитаз с ванной) Даже смотреть толком не стал-там диагноз владелицы везде был нарисован.Бывали и такие ситуации.О чем можно говорить??Что за дом,что с документами? 20 минут идти до метро,это уже км полтора не меньше...Не так уж и рядом.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 23:15
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Додано: Нед 29 вер, 2024 23:47
Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут
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Бетон
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Додано: Пон 30 вер, 2024 07:22
Бетон написав:
Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут
Вже не лізуть. Хом'яків мало залишилось.
Бетон, як врожай картоплі і яблук на дачі? До наступної весни - вистачить?
Професія рила-новобудівця на цій території - стала анахронізмом.
П.С. Ціни на вторинку- знижуються, прямо на очах. Країна клоунів, селян і сантехніків.
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Frant
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Додано: Пон 30 вер, 2024 07:27
Frant написав: Бетон написав:
Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут
Вже не лізуть. Хом'яків мало залишилось.
Бетон, як врожай картоплі і яблук на дачі? До наступної весни - вистачить?
Професія рила-новобудівця на цій території - стала анахронізмом.
П.С. Ціни на вторинку- знижуються, прямо на очах. Країна клоунів, селян і сантехніків.
Що і на Максімкіну прєлесть також ?
Не може бути.
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Хомякоид
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Додано: Пон 30 вер, 2024 07:39
Хомякоид написав: Frant написав: Бетон написав:
Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут
Вже не лізуть. Хом'яків мало залишилось.
Бетон, як врожай картоплі і яблук на дачі? До наступної весни - вистачить?
Професія рила-новобудівця на цій території - стала анахронізмом.
П.С. Ціни на вторинку- знижуються, прямо на очах. Країна клоунів, селян і сантехніків.
Що і на Максімкіну прєлесть також ?
Не може бути.
Домкратом валиться, преміальний сегмент!
Немає бажаючих грати в "русскую рулєтку" з представниками туземної Ыліти, яка не здатна побудувати патронний завод за 10 років. Про ракети - повний, повний швах. Клептократичні дауни, яким не можна довірити сільську баню, не те що державу.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 30 вер, 2024 08:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 07:54
Frant написав:
Домкратом валиться, преміальний сегмент!
Немає бажаючих грати в "русскую рулєтку" з представниками туземної Ыліти, яка нездатна побудувати патронний завод за 10 років. Про ракети - повний, повний швах. Клептократичні дауни, яким не можна довірити сільську баню, не те що державу.
а я писав про забиті дошками вікна.
Ну нічого, ще все попереду.
Віденському бігуну ще доведеться купляти дошки щоб забивати віконні отвори
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