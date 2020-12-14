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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11968119691197011971>
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:05

  Олежан написав:
  mmmkiev4 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.

$900 за метр


А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?
mmmkiev4
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Правильне питання. Дешевше може бути?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:29

А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?[/quote]


Звичайно що дорого!!! Якщо час не жме,то зачекайте кінця війни...житла випливе на продаж дуже багото... І це ще не ясно з війною,тож краще гроші мати зараз. Думка моя.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:49

  mmmkiev4 написав:
  Олежан написав:
  mmmkiev4 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.

$900 за метр


А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?


Так хотя бы примерно нужно видеть что это??Может там вообще после алкашей-наркоманов,или вальтов каких(никогда не забуду квартиру,которая вся была разрисована от руки цветочками...стены-кухня-двери-унитаз с ванной) Даже смотреть толком не стал-там диагноз владелицы везде был нарисован.Бывали и такие ситуации.О чем можно говорить??Что за дом,что с документами? 20 минут идти до метро,это уже км полтора не меньше...Не так уж и рядом.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 23:15

коментарі цікаві :)

https://m.youtube.com/watch?v=bUxQO0Cidc0
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 23:47

  flysoulfly написав:коментарі цікаві :)

https://m.youtube.com/watch?v=bUxQO0Cidc0

Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 07:22

  Бетон написав:
  flysoulfly написав:коментарі цікаві :)

https://m.youtube.com/watch?v=bUxQO0Cidc0

Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут

Вже не лізуть. Хом'яків мало залишилось.
Бетон, як врожай картоплі і яблук на дачі? До наступної весни - вистачить?
Професія рила-новобудівця на цій території - стала анахронізмом.

П.С. Ціни на вторинку- знижуються, прямо на очах. Країна клоунів, селян і сантехніків.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 07:27

  Frant написав:
  Бетон написав:
  flysoulfly написав:коментарі цікаві :)

https://m.youtube.com/watch?v=bUxQO0Cidc0

Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут

Вже не лізуть. Хом'яків мало залишилось.
Бетон, як врожай картоплі і яблук на дачі? До наступної весни - вистачить?
Професія рила-новобудівця на цій території - стала анахронізмом.

П.С. Ціни на вторинку- знижуються, прямо на очах. Країна клоунів, селян і сантехніків.


Що і на Максімкіну прєлесть також ? :D
Не може бути.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 07:39

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут

Вже не лізуть. Хом'яків мало залишилось.
Бетон, як врожай картоплі і яблук на дачі? До наступної весни - вистачить?
Професія рила-новобудівця на цій території - стала анахронізмом.

П.С. Ціни на вторинку- знижуються, прямо на очах. Країна клоунів, селян і сантехніків.


Що і на Максімкіну прєлесть також ? :D
Не може бути.

Домкратом валиться, преміальний сегмент!
Немає бажаючих грати в "русскую рулєтку" з представниками туземної Ыліти, яка не здатна побудувати патронний завод за 10 років. Про ракети - повний, повний швах. Клептократичні дауни, яким не можна довірити сільську баню, не те що державу. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 вер, 2024 08:03, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 07:54

  Frant написав:Домкратом валиться, преміальний сегмент!
Немає бажаючих грати в "русскую рулєтку" з представниками туземної Ыліти, яка нездатна побудувати патронний завод за 10 років. Про ракети - повний, повний швах. Клептократичні дауни, яким не можна довірити сільську баню, не те що державу. :mrgreen:


а я писав про забиті дошками вікна.
Ну нічого, ще все попереду.
Віденському бігуну ще доведеться купляти дошки щоб забивати віконні отвори :lol:
Хомякоид
 
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  #<1 ... 11968119691197011971>
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