RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11968119691197011971
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:05

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Домкратом валиться, преміальний сегмент!
Немає бажаючих грати в "русскую рулєтку" з представниками туземної Ыліти, яка нездатна побудувати патронний завод за 10 років. Про ракети - повний, повний швах. Клептократичні дауни, яким не можна довірити сільську баню, не те що державу. :mrgreen:


а я писав про забиті дошками вікна.
Ну нічого, ще все попереду.
Віденському бігуну ще доведеться купляти дошки щоб забивати віконні отвори :lol:
тут було повідомлення, що в Кончі Заспі - багато дворів заросли травою по пояс.
Я думаю, що та нерухомість вже не потрібна бувшим хазяям.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23953
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1699 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11968119691197011971
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2494, 2495, 2496
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24954 16689730
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 20:46
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5472375
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12804)
30.09.2024 08:43
Ринок ОВДП (6862)
30.09.2024 08:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.