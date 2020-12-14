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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:05
Хомякоид написав: Frant написав:
Домкратом валиться, преміальний сегмент!
Немає бажаючих грати в "русскую рулєтку" з представниками туземної Ыліти, яка нездатна побудувати патронний завод за 10 років. Про ракети - повний, повний швах. Клептократичні дауни, яким не можна довірити сільську баню, не те що державу.
а я писав про забиті дошками вікна.
Ну нічого, ще все попереду.
Віденському бігуну ще доведеться купляти дошки щоб забивати віконні отвори
тут було повідомлення, що в Кончі Заспі - багато дворів заросли травою по пояс.
Я думаю, що та нерухомість вже не потрібна бувшим хазяям.
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