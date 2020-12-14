А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2024 20:05
Додано: Нед 29 вер, 2024 20:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Правильне питання. Дешевше може бути?
Додано: Нед 29 вер, 2024 20:29
А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?[/quote]
Звичайно що дорого!!! Якщо час не жме,то зачекайте кінця війни...житла випливе на продаж дуже багото... І це ще не ясно з війною,тож краще гроші мати зараз. Думка моя.
Додано: Нед 29 вер, 2024 21:49
Так хотя бы примерно нужно видеть что это??Может там вообще после алкашей-наркоманов,или вальтов каких(никогда не забуду квартиру,которая вся была разрисована от руки цветочками...стены-кухня-двери-унитаз с ванной) Даже смотреть толком не стал-там диагноз владелицы везде был нарисован.Бывали и такие ситуации.О чем можно говорить??Что за дом,что с документами? 20 минут идти до метро,это уже км полтора не меньше...Не так уж и рядом.
Додано: Нед 29 вер, 2024 23:15
коментарі цікаві
Додано: Нед 29 вер, 2024 23:47
Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Покажіть що знизилося
Додано: Пон 30 вер, 2024 09:12
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На этих выходных был день Ворзеля (городок-поселок в 30 км от Киева с не самой худшей инфраструктурой) людей на праздновании - почти не было, думаю это к дорожаю, бегают недвигу покупают
Додано: Пон 30 вер, 2024 09:34
Додано: Пон 30 вер, 2024 10:36
Він може дистанційно найняти спеціально навчений людей, які заб'ють йому в Україні вікна дошками і скинуть відеозвіт.
Принаймні в мене поруч роки за два до війни купили ділянку і поїхали до Іспанії(тепер ХЗ коли повернуться) Так раз я рік приїжджають спеціально навчені люди, косять траву, вирубують за необхідності заросояк.
Потім знимкують це на камеру і відправляють господаря. Ну і від повідно отримують гроші на картку. 😏
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