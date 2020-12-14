RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11968119691197011971>
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:05

  Олежан написав:
  mmmkiev4 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.

$900 за метр


А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?
mmmkiev4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Правильне питання. Дешевше може бути?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10034
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:29

А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?[/quote]


Звичайно що дорого!!! Якщо час не жме,то зачекайте кінця війни...житла випливе на продаж дуже багото... І це ще не ясно з війною,тож краще гроші мати зараз. Думка моя.
1973cc11
 
Повідомлень: 87
З нами з: 13.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:49

  mmmkiev4 написав:
  Олежан написав:
  mmmkiev4 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько может стоить трешка квадратов 65-70 м2, недалеко от Шулявки (мин 20 идти), без ремонта, дом 1979 +/-, не хрущевка.

$900 за метр


А 900 не дорого?
А сколько можно сторговать по максимуму?


Так хотя бы примерно нужно видеть что это??Может там вообще после алкашей-наркоманов,или вальтов каких(никогда не забуду квартиру,которая вся была разрисована от руки цветочками...стены-кухня-двери-унитаз с ванной) Даже смотреть толком не стал-там диагноз владелицы везде был нарисован.Бывали и такие ситуации.О чем можно говорить??Что за дом,что с документами? 20 минут идти до метро,это уже км полтора не меньше...Не так уж и рядом.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1763
З нами з: 29.05.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 23:15

коментарі цікаві :)

https://m.youtube.com/watch?v=bUxQO0Cidc0
flysoulfly
 
Повідомлень: 5411
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 23:47

  flysoulfly написав:коментарі цікаві :)

https://m.youtube.com/watch?v=bUxQO0Cidc0

Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Покажіть що знизилося
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 09:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На этих выходных был день Ворзеля (городок-поселок в 30 км от Киева с не самой худшей инфраструктурой) людей на праздновании - почти не было, думаю это к дорожаю, бегают недвигу покупают
Феодал
 
Повідомлень: 495
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 09:34

  Феодал написав:На этих выходных был день Ворзеля (городок-поселок в 30 км от Киева с не самой худшей инфраструктурой) людей на праздновании - почти не было, думаю это к дорожаю, бегают недвигу покупают

Так холодно уже
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:36

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Домкратом валиться, преміальний сегмент!
Немає бажаючих грати в "русскую рулєтку" з представниками туземної Ыліти, яка нездатна побудувати патронний завод за 10 років. Про ракети - повний, повний швах. Клептократичні дауни, яким не можна довірити сільську баню, не те що державу. :mrgreen:


а я писав про забиті дошками вікна.
Ну нічого, ще все попереду.
Віденському бігуну ще доведеться купляти дошки щоб забивати віконні отвори :lol:

Він може дистанційно найняти спеціально навчений людей, які заб'ють йому в Україні вікна дошками і скинуть відеозвіт.
Принаймні в мене поруч роки за два до війни купили ділянку і поїхали до Іспанії(тепер ХЗ коли повернуться) Так раз я рік приїжджають спеціально навчені люди, косять траву, вирубують за необхідності заросояк.
Потім знимкують це на камеру і відправляють господаря. Ну і від повідно отримують гроші на картку. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3178
З нами з: 09.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11968119691197011971>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2494, 2495, 2496
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24954 16689818
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 20:46
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5472383
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.