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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11968119691197011971
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:44

  барабашов написав:
  Бетон написав:Покажіть що знизилося

А продажи то есть(на реально дорогих объектах, те что не в Еоселе)???

без понятия.
я начитался тут умников, предложил торг 5 куе за наличку.
ну и? реакции ноль. никто не разбежался уступать. показывают только по определённым дням, когда им удобно
тошно читать откровенное глупое враньё, оторванное от реальности.
пусть мне хоть кто-то покажет - где падение. ГДЕ
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:58

Бетон
Ремонт там по вашему тысяч на 50-55(600минимум метр, 80 метров почти,ну утруска-усушка пусть %20 от силы)
125 плюс 65 хотя бы - смысл есть такое потом с видом в "мусорники" и не рядом с Печерскими дубаямм продавать? Она ж только за кэш продаваться будет либо там мало добавят ипотекой, очень мало.
Или ремонт не 55 затянет а намного меньше?
Или на такое ипотеку дешёвую вообще не дадут?
У нас в пределах тысячи/метр самый центр в принципе под ремонт покупают, думаю не в ипотеку и не под аренду(ну при таком метраже а не наносмартовом)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:04

аренда в Киеве 33м2 за 4950?
легко
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... SGKf9.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:34

куда пропал ua?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:39

  Бетон написав:
  flysoulfly написав:коментарі цікаві :)

https://m.youtube.com/watch?v=bUxQO0Cidc0

Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут

Дик там же "Миллионер за 7 лет", з ВО, двома червоними дипломомами, адвокат і співвласник 2х компаній буде вчить хом"яків заробляти 1й лям баксів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:27

  барабашов написав:Бетон
Ремонт там по вашему тысяч на 50-55(600минимум метр, 80 метров почти,ну утруска-усушка пусть %20 от силы)
125 плюс 65 хотя бы - смысл есть такое потом с видом в "мусорники" и не рядом с Печерскими дубаямм продавать? Она ж только за кэш продаваться будет либо там мало добавят ипотекой, очень мало.
Или ремонт не 55 затянет а намного меньше?
Или на такое ипотеку дешёвую вообще не дадут?
У нас в пределах тысячи/метр самый центр в принципе под ремонт покупают, думаю не в ипотеку и не под аренду(ну при таком метраже а не наносмартовом)

Я сделал бы ремонт тыщ за 40. Бюджетно
Для сдачи в аренду нормально
Бетон
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  #<1 ... 11968119691197011971
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