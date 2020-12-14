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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2024 12:44
барабашов написав: Бетон написав:
Покажіть що знизилося
А продажи то есть(на реально дорогих объектах, те что не в Еоселе)???
без понятия.
я начитался тут умников, предложил торг 5 куе за наличку.
ну и? реакции ноль. никто не разбежался уступать. показывают только по определённым дням, когда им удобно
тошно читать откровенное глупое враньё, оторванное от реальности.
пусть мне хоть кто-то покажет - где падение. ГДЕ
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Додано: Пон 30 вер, 2024 12:58
Бетон
Ремонт там по вашему тысяч на 50-55(600минимум метр, 80 метров почти,ну утруска-усушка пусть %20 от силы)
125 плюс 65 хотя бы - смысл есть такое потом с видом в "мусорники" и не рядом с Печерскими дубаямм продавать? Она ж только за кэш продаваться будет либо там мало добавят ипотекой, очень мало.
Или ремонт не 55 затянет а намного меньше?
Или на такое ипотеку дешёвую вообще не дадут?
У нас в пределах тысячи/метр самый центр в принципе под ремонт покупают, думаю не в ипотеку и не под аренду(ну при таком метраже а не наносмартовом)
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Додано: Пон 30 вер, 2024 13:04
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Додано: Пон 30 вер, 2024 13:34
куда пропал ua?
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Додано: Пон 30 вер, 2024 13:39
Бетон написав:
Данное видео - доказывает правило: не лезь не в своё дело. Это же прекрасно, когда тысячи хомяков лезут в недвижимость и их стригут
Дик там же "Миллионер за 7 лет", з ВО, двома червоними дипломомами, адвокат і співвласник 2х компаній буде вчить хом"яків заробляти 1й лям баксів
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Додано: Пон 30 вер, 2024 15:27
барабашов написав:Бетон
Ремонт там по вашему тысяч на 50-55(600минимум метр, 80 метров почти,ну утруска-усушка пусть %20 от силы)
125 плюс 65 хотя бы - смысл есть такое потом с видом в "мусорники" и не рядом с Печерскими дубаямм продавать? Она ж только за кэш продаваться будет либо там мало добавят ипотекой, очень мало.
Или ремонт не 55 затянет а намного меньше?
Или на такое ипотеку дешёвую вообще не дадут?
У нас в пределах тысячи/метр самый центр в принципе под ремонт покупают, думаю не в ипотеку и не под аренду(ну при таком метраже а не наносмартовом)
Я сделал бы ремонт тыщ за 40. Бюджетно
Для сдачи в аренду нормально
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Бетон
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Додано: Пон 30 вер, 2024 16:23
Так що падіння цін Кржн йде і буде зимою ще більшим
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Додано: Пон 30 вер, 2024 17:00
Бетон написав: барабашов написав:Бетон
Ремонт там по вашему тысяч на 50-55(600минимум метр, 80 метров почти,ну утруска-усушка пусть %20 от силы)
125 плюс 65 хотя бы - смысл есть такое потом с видом в "мусорники" и не рядом с Печерскими дубаямм продавать? Она ж только за кэш продаваться будет либо там мало добавят ипотекой, очень мало.
Или ремонт не 55 затянет а намного меньше?
Или на такое ипотеку дешёвую вообще не дадут?
У нас в пределах тысячи/метр самый центр в принципе под ремонт покупают, думаю не в ипотеку и не под аренду(ну при таком метраже а не наносмартовом)
Я сделал бы ремонт тыщ за 40. Бюджетно
Для сдачи в аренду нормально
Так вы ж собрались полностью выйти с Киевского бетона?
Нах вам та аренда как ПФ или детям подарок?
Сколько там вообще недотрёшку сдать можно при её цене пусть 170куе???
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барабашов
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Додано: Пон 30 вер, 2024 17:11
барабашов написав: Бетон написав: барабашов написав:Бетон
Ремонт там по вашему тысяч на 50-55(600минимум метр, 80 метров почти,ну утруска-усушка пусть %20 от силы)
125 плюс 65 хотя бы - смысл есть такое потом с видом в "мусорники" и не рядом с Печерскими дубаямм продавать? Она ж только за кэш продаваться будет либо там мало добавят ипотекой, очень мало.
Или ремонт не 55 затянет а намного меньше?
Или на такое ипотеку дешёвую вообще не дадут?
У нас в пределах тысячи/метр самый центр в принципе под ремонт покупают, думаю не в ипотеку и не под аренду(ну при таком метраже а не наносмартовом)
Я сделал бы ремонт тыщ за 40. Бюджетно
Для сдачи в аренду нормально
Так вы ж собрались полностью выйти с Киевского бетона?
Нах вам та аренда как ПФ или детям подарок?
Сколько там вообще недотрёшку сдать можно при её цене пусть 170куе???
1200..1400
Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
А аренда ваще трындец. Квартира стоимостью 220 куе 30 кгрн аренда. Аренды столько, что она тупо падает.
Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живут
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