Додано: Пон 30 вер, 2024 12:58

Бетон

Ремонт там по вашему тысяч на 50-55(600минимум метр, 80 метров почти,ну утруска-усушка пусть %20 от силы)

125 плюс 65 хотя бы - смысл есть такое потом с видом в "мусорники" и не рядом с Печерскими дубаямм продавать? Она ж только за кэш продаваться будет либо там мало добавят ипотекой, очень мало.

Или ремонт не 55 затянет а намного меньше?

Или на такое ипотеку дешёвую вообще не дадут?

У нас в пределах тысячи/метр самый центр в принципе под ремонт покупают, думаю не в ипотеку и не под аренду(ну при таком метраже а не наносмартовом)