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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11970119711197211973>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_Mykola_ написав:
  Бетон написав:Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живут

Так може це і є той шлях до якого ми намагаємося дійти? :roll:
от зараз айтівці, блогери та інші арбітражники повбивають ці інстаграмні ремонти, які морально устаріють і вбʼються вже років через 5 в оренді і наступна хвиля лендлордів нарешті прийде до загальної практики здачи білих стін і кухні, а все інше орендарі купуватимуть в ікеях

інстаграмні ремонти в оренді - це антибізнес, якщо це не сегмент бізнес+ за суперпрайси подобово
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:15

  Бетон написав:пусть мне хоть кто-то покажет - где падение. ГДЕ



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osafly
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:17

  osafly написав:
  Бетон написав:пусть мне хоть кто-то покажет - где падение. ГДЕ



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Пхахаха.
"Тату, де море?"
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:19

  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живут

Так може це і є той шлях до якого ми намагаємося дійти? :roll:

В ідеалі, це гаряча водичка окремим краніком, тоненьким струмком, як в Англії)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:20

  Бетон написав:Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живу
наш арендатор избалован, скандинавский стиль им подавай, кондиционер, новую технику, чистое парадное, низкие платежи и шоб цена аренды была до 300уе. Пусть поедут в европах на 300 уе поживут в комнатах хостела, может тогда дойдёт что квартиры с ремонтом и техникой за 300уе это благотворительность.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:от зараз айтівці, блогери та інші арбітражники

кстати да, появился новый класс арендаторов с деньгами :mrgreen:
надолго ли?
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 30 вер, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:51

  Бетон написав:1200..1400
Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
А аренда ваще трындец. Квартира стоимостью 220 куе 30 кгрн аренда. Аренды столько, что она тупо падает.
Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живут


Угу, мы обсуждали это с вами,если помните я еще тогда усомнился в Польше и назвал рынок перегретым. и мой товарищ,проживающий там,подтвердил данные по стоимости/аренде. Точка входа туда была в 2021, так кто бы знал.
Что там Киев,глухо? У нас наглухо все стоит, никому ничего не нужно. Щас вот инфа прошла,КАБами будут до Днепра доставать.. На рынке недвижимости и ремонтов Днепра можно ставить жирный крест.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:53

Velz
прочти название ветки в которой флудишь внимательно...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:10

  Velz написав:
  Бетон написав:1200..1400
Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
А аренда ваще трындец. Квартира стоимостью 220 куе 30 кгрн аренда. Аренды столько, что она тупо падает.
Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живут


Угу, мы обсуждали это с вами,если помните я еще тогда усомнился в Польше и назвал рынок перегретым. и мой товарищ,проживающий там,подтвердил данные по стоимости/аренде. Точка входа туда была в 2021, так кто бы знал.
Что там Киев,глухо? У нас наглухо все стоит, никому ничего не нужно. Щас вот инфа прошла,КАБами будут до Днепра доставать.. На рынке недвижимости и ремонтов Днепра можно ставить жирный крест.


Европейский рынок недвижимости не имеет рисков, а значит и прибыли, как у нас.
Польша это просто сохранение капитала. И всё.

Знакомый с каменского сказал, что у них пик продаж стройматериалов за всю историю. Понаехало народу с покровска. Строят что-то.
Удивительный народ. Отьехали на 100 километров и опять строятся.

В Киеве продажи за нормальную цену сдвинулось с мёртвой точки. Е оселя покупается очень неплохо
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 30 вер, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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