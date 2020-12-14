|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:15
_Mykola_ написав: Бетон написав:
Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живут
Так може це і є той шлях до якого ми намагаємося дійти?
от зараз айтівці, блогери та інші арбітражники повбивають ці інстаграмні ремонти, які морально устаріють і вбʼються вже років через 5 в оренді і наступна хвиля лендлордів нарешті прийде до загальної практики здачи білих стін і кухні, а все інше орендарі купуватимуть в ікеях
інстаграмні ремонти в оренді - це антибізнес, якщо це не сегмент бізнес+ за суперпрайси подобово
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11303
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2639 раз.
-
- Профіль
-
1
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
3
2
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:17
Пхахаха.
"Тату, де море?"
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3493
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:20
Бетон написав:
Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живу
наш арендатор избалован, скандинавский стиль им подавай, кондиционер, новую технику, чистое парадное, низкие платежи и шоб цена аренды была до 300уе. Пусть поедут в европах на 300 уе поживут в комнатах хостела, может тогда дойдёт что квартиры с ремонтом и техникой за 300уе это благотворительность.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25084
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:42
kingkongovets написав:
от зараз айтівці, блогери та інші арбітражники
кстати да, появился новый класс арендаторов с деньгами
надолго ли?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 30 вер, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13860
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 913 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:51
Бетон написав:
1200..1400
Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
А аренда ваще трындец. Квартира стоимостью 220 куе 30 кгрн аренда. Аренды столько, что она тупо падает.
Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живут
Угу, мы обсуждали это с вами,если помните я еще тогда усомнился в Польше и назвал рынок перегретым. и мой товарищ,проживающий там,подтвердил данные по стоимости/аренде. Точка входа туда была в 2021, так кто бы знал.
Что там Киев,глухо? У нас наглухо все стоит, никому ничего не нужно. Щас вот инфа прошла,КАБами будут до Днепра доставать.. На рынке недвижимости и ремонтов Днепра можно ставить жирный крест.
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:53
Velz
прочти название ветки в которой флудишь внимательно...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13860
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 913 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:10
Velz написав: Бетон написав:
1200..1400
Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
А аренда ваще трындец. Квартира стоимостью 220 куе 30 кгрн аренда. Аренды столько, что она тупо падает.
Полякам не нужны качественные ремонты, как в общем то, всем европейцам. Тёплый пол? Они не знают, что это. Купят говно из леруа, типа шкафчика и живут
Угу, мы обсуждали это с вами,если помните я еще тогда усомнился в Польше и назвал рынок перегретым. и мой товарищ,проживающий там,подтвердил данные по стоимости/аренде. Точка входа туда была в 2021, так кто бы знал.
Что там Киев,глухо? У нас наглухо все стоит, никому ничего не нужно. Щас вот инфа прошла,КАБами будут до Днепра доставать.. На рынке недвижимости и ремонтов Днепра можно ставить жирный крест.
Европейский рынок недвижимости не имеет рисков, а значит и прибыли, как у нас.
Польша это просто сохранение капитала. И всё.
Знакомый с каменского сказал, что у них пик продаж стройматериалов за всю историю. Понаехало народу с покровска. Строят что-то.
Удивительный народ. Отьехали на 100 километров и опять строятся.
В Киеве продажи за нормальную цену сдвинулось с мёртвой точки. Е оселя покупается очень неплохо
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 30 вер, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3493
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:12
Друзі, дешевше буде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10033
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24954
|16689983
|
|
|1374
|5472401
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56185
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|