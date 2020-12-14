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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11970119711197211973
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:23

  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

щось ціни надто патріотичні, треба бути великим патріотом щоб по такій ціні щось тут купувати

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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:25

  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Зараз на депресивних настроях час купувати.
Рулетка. Або Трамп дійсно все завершить, то ріст.
Більш ймовірно, що Трамп не переможе, тоді наступні 5 років : глибока смута, повна заморозка всієї первнинки
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