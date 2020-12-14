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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:23
Investor_K написав:
Друзі, дешевше буде?
щось ціни надто патріотичні, треба бути великим патріотом щоб по такій ціні щось тут купувати
Моя приватна думка
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:25
Investor_K написав:
Друзі, дешевше буде?
Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Зараз на депресивних настроях час купувати.
Рулетка. Або Трамп дійсно все завершить, то ріст.
Більш ймовірно, що Трамп не переможе, тоді наступні 5 років : глибока смута, повна заморозка всієї первнинки
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:40
Бетон написав:
Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
вы можете это как то объяснить? украинских беженцев 3 млн. То есть каждый 10й. Где они все живут? недавно смотрел ролик все беженцы живущие в Варшаве жалуются, что аренда выросла. Неужели строится так много что даже под аренду не берут?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 30 вер, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:41
Бетон написав:
Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Да ее даже если и не разбомбят,то все равно вырубят свои же "дельцы"к зиме и начнут снова волать "нас обстриляли,в трансхформатор в июле попали,света ушла-ее нет и до весны не будет"
На счет виїздити-смешно,Ха-Ха...мы и сейчас не против съеб....Да кто ж Вас из Гулага то выпустит??
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:52
osafly написав: Бетон написав:
Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Да ее даже если и не разбомбят,то все равно вырубят свои же "дельцы"к зиме и начнут снова волать "нас обстриляли,в трансхформатор в июле попали,света ушла-ее нет и до весны не будет"
На счет виїздити-смешно,Ха-Ха...мы и сейчас не против съеб....Да кто ж Вас из Гулага то выпустит??
Та а куда ехать? Бомжевать? Это вам так кажется что там медом намазано. Идти пахать за 1,5 штуки без своего жилья?
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:57
Wirująświatła
вы можете это как то объяснить? украинских беженцев 3 млн. То есть каждый 10й. Где они все живут?
Узнай какой у них EQ, может по 10 в одной комнате уживаются..
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Додано: Пон 30 вер, 2024 21:22
UA написав: Frant написав:
Кто там что настраивает, ради бога.
Единицы
Остальные включили в розетку бойлер, екофлоу, чайник и ждут дешевую электроенергию.
А ее будет все меньше и меньше.
Советские ресурсы заканчиваются, а свои украинская быдло-элита не в состоянии организовать.
Даже настроить солнечных станций небольшой мощности, подальше от линии фронта не может.
Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Если зарядную станцию заряжать высокими токами, АКБ будут иметь крайне низкий ресурс.
Основная масса пользователей узнает об этом попозже)
Залежить від аккума.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 21:31
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
вы можете это как то объяснить? украинских беженцев 3 млн. То есть каждый 10й. Где они все живут? недавно смотрел ролик все беженцы живущие в Варшаве жалуются, что аренда выросла. Неужели строится так много что даже под аренду не берут?
Гигантские объёмы строительства. Если не ошибаюсь, 2 место в Европе по количеству м2
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