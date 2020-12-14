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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11970119711197211973
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:23

  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

щось ціни надто патріотичні, треба бути великим патріотом щоб по такій ціні щось тут купувати

Моя приватна думка
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:25

  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Зараз на депресивних настроях час купувати.
Рулетка. Або Трамп дійсно все завершить, то ріст.
Більш ймовірно, що Трамп не переможе, тоді наступні 5 років : глибока смута, повна заморозка всієї первнинки
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:40

  Бетон написав:Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
вы можете это как то объяснить? украинских беженцев 3 млн. То есть каждый 10й. Где они все живут? недавно смотрел ролик все беженцы живущие в Варшаве жалуются, что аренда выросла. Неужели строится так много что даже под аренду не берут?

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:41

  Бетон написав:Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.


Да ее даже если и не разбомбят,то все равно вырубят свои же "дельцы"к зиме и начнут снова волать "нас обстриляли,в трансхформатор в июле попали,света ушла-ее нет и до весны не будет"
На счет виїздити-смешно,Ха-Ха...мы и сейчас не против съеб....Да кто ж Вас из Гулага то выпустит??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:52

  osafly написав:
  Бетон написав:Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.


Да ее даже если и не разбомбят,то все равно вырубят свои же "дельцы"к зиме и начнут снова волать "нас обстриляли,в трансхформатор в июле попали,света ушла-ее нет и до весны не будет"
На счет виїздити-смешно,Ха-Ха...мы и сейчас не против съеб....Да кто ж Вас из Гулага то выпустит??


Та а куда ехать? Бомжевать? Это вам так кажется что там медом намазано. Идти пахать за 1,5 штуки без своего жилья?
Velz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:57

В любой непонятной ситуации изучи EQ, это мейнстрим

Wirująświatła


вы можете это как то объяснить? украинских беженцев 3 млн. То есть каждый 10й. Где они все живут?


Узнай какой у них EQ, может по 10 в одной комнате уживаются..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:22

  UA написав:
  Frant написав:Кто там что настраивает, ради бога.
Единицы
Остальные включили в розетку бойлер, екофлоу, чайник и ждут дешевую электроенергию.
А ее будет все меньше и меньше.
Советские ресурсы заканчиваются, а свои украинская быдло-элита не в состоянии организовать.
Даже настроить солнечных станций небольшой мощности, подальше от линии фронта не может.

Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.

Если зарядную станцию заряжать высокими токами, АКБ будут иметь крайне низкий ресурс.
Основная масса пользователей узнает об этом попозже)

Залежить від аккума.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:31

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
вы можете это как то объяснить? украинских беженцев 3 млн. То есть каждый 10й. Где они все живут? недавно смотрел ролик все беженцы живущие в Варшаве жалуются, что аренда выросла. Неужели строится так много что даже под аренду не берут?


Гигантские объёмы строительства. Если не ошибаюсь, 2 место в Европе по количеству м2
Бетон
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