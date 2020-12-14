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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2024 00:42
Bolt написав:
поруч роки за два до війни купили ділянку і поїхали до Іспанії(тепер ХЗ коли повернуться) Так раз я рік приїжджають спеціально навчені люди, косять траву, вирубують за необхідності заросояк
шоб шо?
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