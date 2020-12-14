шоб шо?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2024 00:42
Додано: Вів 01 жов, 2024 03:53
Поздно до тебе дошло.
Новобуды в таком объеме в К. не нужны, жилья здесь переизбыток настроили, как для примитивного пшеничного государства с клоунами во главе. Тебе из Кракова ничего не видно и не понятно.
Приезжай в К., поживешь под еженощными тревогами, дроновыми и ракетными обстрелами. Сразу прозреешь, поймёшь перспективы этой территории. Русские перевели экономику на военные рельсы и упорно решают вопрос самостийной территории, не считая денег, техники, и людей.
Если придурки не наладят производство баллистических ракет ближайших три месяца - нынешней государственности конец. Они не наладят, потому как придурки. Им и 10 лет, и 100 лет - мало, для решения ракетной проблемы. Сделать ракеты, причем массово - это непосильная задача для придурков.
Впрочем, лишь бы муТрому нароТу нравилось кривлянья клоунов на ТВ. Эта территория подписала себе приговор в мае 2019, проголосовавши за зелёных дерибанщиков и гребанных слуг. Наследники грушевского, махна и януковича
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