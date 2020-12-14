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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11971119721197311974
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 00:42

  Bolt написав:поруч роки за два до війни купили ділянку і поїхали до Іспанії(тепер ХЗ коли повернуться) Так раз я рік приїжджають спеціально навчені люди, косять траву, вирубують за необхідності заросояк
шоб шо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 03:53

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Зараз на депресивних настроях час купувати.
Рулетка. Або Трамп дійсно все завершить, то ріст.
Більш ймовірно, що Трамп не переможе, тоді наступні 5 років : глибока смута, повна заморозка всієї первнинки

Поздно до тебе дошло.
Новобуды в таком объеме в К. не нужны, жилья здесь переизбыток настроили, как для примитивного пшеничного государства с клоунами во главе. Тебе из Кракова ничего не видно и не понятно.
Приезжай в К., поживешь под еженощными тревогами, дроновыми и ракетными обстрелами. Сразу прозреешь, поймёшь перспективы этой территории. Русские перевели экономику на военные рельсы и упорно решают вопрос самостийной территории, не считая денег, техники, и людей.
Если придурки не наладят производство баллистических ракет ближайших три месяца - нынешней государственности конец. Они не наладят, потому как придурки. Им и 10 лет, и 100 лет - мало, для решения ракетной проблемы. Сделать ракеты, причем массово - это непосильная задача для придурков.

Впрочем, лишь бы муТрому нароТу нравилось кривлянья клоунов на ТВ. Эта территория подписала себе приговор в мае 2019, проголосовавши за зелёных дерибанщиков и гребанных слуг. Наследники грушевского, махна и януковича :mrgreen:
Frant
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