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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11971119721197311974
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 00:42

  Bolt написав:поруч роки за два до війни купили ділянку і поїхали до Іспанії(тепер ХЗ коли повернуться) Так раз я рік приїжджають спеціально навчені люди, косять траву, вирубують за необхідності заросояк
шоб шо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 07:43

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Зараз на депресивних настроях час купувати.
Рулетка. Або Трамп дійсно все завершить, то ріст.
Більш ймовірно, що Трамп не переможе, тоді наступні 5 років : глибока смута, повна заморозка всієї первнинки


Поздно до тебе дошло.
Новобуды в таком объеме в К. не нужны, жилья здесь переизбыток настроили, как для примитивного пшеничного государства с клоунами во главе. Тебе из Кракова ничего не видно и не понятно.
Приезжай в К., поживешь под еженощными тревогами, дроновыми и ракетными обстрелами. Сразу прозреешь, поймёшь перспективы этой территории. Русские перевели экономику на военные рельсы и упорно решают вопрос самостийной территории, не считая денег, техники, и людей.
Если придурки не наладят производство баллистических ракет ближайших три месяца - нынешней государственности конец. Они не наладят, потому как придурки. Им и 10 лет, и 100 лет - мало, для решения ракетной проблемы. Сделать ракеты, причем массово - это непосильная задача для придурков.

Впрочем, лишь бы муТрому нароТу нравилось кривлянья клоунов на ТВ. Эта территория подписала себе приговор в мае 2019, проголосовавши за зелёных дерибанщиков и гребанных слуг. Наследники грушевского, махна и януковича :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:17

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Друзі, дешевше буде?

Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Зараз на депресивних настроях час купувати.
Рулетка. Або Трамп дійсно все завершить, то ріст.
Більш ймовірно, що Трамп не переможе, тоді наступні 5 років : глибока смута, повна заморозка всієї первнинки

Якщо все завершиться то і грошей давати не будуть) прийдеться стригти тих хто залишився, з чого ріст?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:22

  Frant написав:Так що падіння цін Кржн йде і буде зимою ще більшим

Все тільки починається (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:28

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Просто рынок Польши наглухо мёртвый. Ещё хуже, чем в Украине: строят много. Покупают мало
вы можете это как то объяснить? украинских беженцев 3 млн. То есть каждый 10й. Где они все живут? недавно смотрел ролик все беженцы живущие в Варшаве жалуются, что аренда выросла. Неужели строится так много что даже под аренду не берут?


Уточці дорого у В-ві її скинути на окуляри за 350 євро?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:31

cherchiltank

Якщо все завершиться то і грошей давати не будуть) прийдеться стригти тих хто залишився, з чого ріст?)


Имхую, що коли «завершиться» давати грошей на цивільні потреби будуть ще більше.
Бо:
1. Не треба (треба, але не будуть) давати на військові потреби. А це великий шмат допомоги, який просто згорав у полумʼї війни
2. Принаймні перші роки Європа буде проявляти «доброту» до розваленої країни . Включно з причини, щоб через відкриті кордони не посунули нові натовпи непотрібних біженців (потрібних ясно що прилаштують з радістю).
3. Зʼявились цілі галузі вбиті війною. Можна інвестувати на ринку з низькою конкуренцією.

Щодо теми..
Зупинка бойових дій може відправити потік внутрішніх мігрантів в рідні міста: Херсон, Мико, Запоріжжя, Харків, та інші Краматорськи.
Куди покаже сумарний вектор - прогнозувати не берусь.
З нагоди - всіх причетних з Днем захисника.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:32

  Velz написав:
  барабашов написав:Если КАБ прилетит в Менору то отдохнувшие ВВС страны куда уехало полДнепропетровска начнут на дронах без опознавательных знаков искать Хезболлу и на Волге, и в Черноземье, а там может в процессе бейрутизации снигерии и до Солнцева с Обнинском «осколки» долетят


То таки да, пан Барабашов. Я в самом начале войны спрашивал у старого знакомого еврея,посещающего Минору, он мне сказал- "сиди тихо. сюда они не придут". Ото последняя надежда на них осталась.
Надо бы нам замутить отдельную ветку по недвиге Днепра и там обсуждать, а то погонят нас отсюда киевляне ссаными тряпками. Им наши страхи неведомы, КАБы-оккупация. У них только дорожай/дешевей, та света не будет. Про метро еще что-то пишут.

Знайшов кого спрашувать, ждуна Новой Хазірії
flyman
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