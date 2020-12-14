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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2024 08:17
Бетон написав: Investor_K написав:
Друзі, дешевше буде?
Якщо буде форс мажор. Якщо розбомблять енергетику, то можна колотити вікна дошками і виїздити з країни на 2..3 роки.
Зараз на депресивних настроях час купувати.
Рулетка. Або Трамп дійсно все завершить, то ріст.
Більш ймовірно, що Трамп не переможе, тоді наступні 5 років : глибока смута, повна заморозка всієї первнинки
Якщо все завершиться то і грошей давати не будуть) прийдеться стригти тих хто залишився, з чого ріст?)
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cherchiltank
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Додано: Вів 01 жов, 2024 08:22
Frant написав:
Так що падіння цін Кржн йде і буде зимою ще більшим
Все тільки починається (с)
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flyman
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Додано: Вів 01 жов, 2024 08:31
cherchiltank
Якщо все завершиться то і грошей давати не будуть) прийдеться стригти тих хто залишився, з чого ріст?)
Имхую, що коли «завершиться» давати грошей на цивільні потреби будуть ще більше.
Бо:
1. Не треба (треба, але не будуть) давати на військові потреби. А це великий шмат допомоги, який просто згорав у полумʼї війни
2. Принаймні перші роки Європа буде проявляти «доброту» до розваленої країни . Включно з причини, щоб через відкриті кордони не посунули нові натовпи непотрібних біженців (потрібних ясно що прилаштують з радістю).
3. Зʼявились цілі галузі вбиті війною. Можна інвестувати на ринку з низькою конкуренцією.
Щодо теми..
Зупинка бойових дій може відправити потік внутрішніх мігрантів в рідні міста: Херсон, Мико, Запоріжжя, Харків, та інші Краматорськи.
Куди покаже сумарний вектор - прогнозувати не берусь.
З нагоди - всіх причетних з Днем захисника.
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Hotab
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Додано: Вів 01 жов, 2024 11:17
Бетон написав: барабашов написав: Бетон написав:
Покажіть що знизилося
А продажи то есть(на реально дорогих объектах, те что не в Еоселе)???
без понятия.
я начитался тут умников, предложил торг 5 куе за наличку.
ну и? реакции ноль. никто не разбежался уступать. показывают только по определённым дням, когда им удобно
тошно читать откровенное глупое враньё, оторванное от реальности.
пусть мне хоть кто-то покажет - где падение. ГДЕ
Скільки квартир дивилися і пропонували?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 11:31
Свет, вода, продукты питания и т.д. всё дорожает. И вдруг жильё станет дешевле. Цены летние пока держатся на месте, а где то даже и поднялись. Сделки в Киеве идут там где цены до 60тыс. дол.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 жов, 2024 12:03
Ну за 50-60-70...куе в Киеве рассчитывать на что то инстаграммномодное и в хорошем месте и на ПБ и больше купе вагона - это надо быть последовательным фанатом секты зелёных наклеек на авто "зробимо усімох разом"
Ремонт нормальной современной двушки или кирпичной трёшки может только эту сумму затянуть(не в жлобстайле от Трибеки естественно)
Хлам точно дешеветь не будет если конечно прелесть не в аварийном доме, который лучше снести чем покрасить.
Интересно много ли покупают сейчас именно под ремонт в этом сегменте
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барабашов
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Додано: Вів 01 жов, 2024 12:08
барабашов написав:
Интересно много ли покупают сейчас именно под ремонт в этом сегменте
Смотря для чего ремонт. Под себя или под аренду?. В основном сейчас покупают дешёвое жильё под аренду. Что то из мебели остаётся от старых хозяев, что то покупается в Эпицентре по бросовым ценам.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 жов, 2024 12:15
Игорь Алексеевич написав:
что то покупается в Эпицентре по бросовым ценам
там есть реально бросовые ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 01 жов, 2024 12:18
барабашов написав:
Хлам точно дешеветь не будет
хлам - НашеВсьо
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Додано: Вів 01 жов, 2024 12:20
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
что то покупается в Эпицентре по бросовым ценам
там есть реально бросовые ?
Можно подобрать из мебели дешёвые варианты. Новое и хорошая картинка для сдачи в аренду. За пару дней можно из квартиры 90х сделать более менее в совр. стиле. Покупал как то холод. Была вмятина сбоку. Новый стоил 12тыс.грн. С мятиной 9500грн. И стол кухонный покупал с царапиной. Стоил 1100грн, отдали за 700грн. Купил скатерть новую за 100грн и царапина пропала. У них постоянно что то есть. Водонагр, конд. с какими то мини дефектами.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 01 жов, 2024 12:33, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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