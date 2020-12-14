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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:23
flysoulfly написав:
барабашов написав:
Хлам точно дешеветь не будет
хлам - НашеВсьо
На хламе можно зарабатывать сегодня и потом этот хлам продать дороже.)
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Игорь Алексеевич
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