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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11972119731197411975
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:23

  flysoulfly написав:
  барабашов написав:Хлам точно дешеветь не будет
:mrgreen: хлам - НашеВсьо
На хламе можно зарабатывать сегодня и потом этот хлам продать дороже.)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8355
З нами з: 13.09.09
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