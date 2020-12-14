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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11972119731197411975
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:23

  flysoulfly написав:
  барабашов написав:Хлам точно дешеветь не будет
:mrgreen: хлам - НашеВсьо
На хламе можно зарабатывать сегодня и потом этот хлам продать дороже.)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:19

  Игорь Алексеевич написав:Свет, вода, продукты питания и т.д. всё дорожает. И вдруг жильё станет дешевле.

Ціни вторинки в Києві - активно посипались з травня 2024.
До того - повільно опускалися.
Правда, як справи в сегменті УКО-Войцеховського і відвертого неліквіду - не знаю, тому що нецікаво
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:50

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав: что то покупается в Эпицентре по бросовым ценам
там есть реально бросовые ?
Можно подобрать из мебели дешёвые варианты. Новое и хорошая картинка для сдачи в аренду. За пару дней можно из квартиры 90х сделать более менее в совр. стиле. Покупал как то холод. Была вмятина сбоку. Новый стоил 12тыс.грн. С мятиной 9500грн. И стол кухонный покупал с царапиной. Стоил 1100грн, отдали за 700грн. Купил скатерть новую за 100грн и царапина пропала. У них постоянно что то есть. Водонагр, конд. с какими то мини дефектами.


нихрена они жлобы, скидка всего 30% за брак, по сути, который надо утилизировать?)

с утилизации такие новые холодосы с дыркой в дверях, не сквозной, конечно, продают по 1500, дырка заклеивается скотчем или магнитом, остальное работает)
smdtranz
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