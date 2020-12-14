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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:23
flysoulfly написав:
барабашов написав:
Хлам точно дешеветь не будет
хлам - НашеВсьо
На хламе можно зарабатывать сегодня и потом этот хлам продать дороже.)
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 жов, 2024 13:19
Игорь Алексеевич написав:
Свет, вода, продукты питания и т.д. всё дорожает. И вдруг жильё станет дешевле.
Ціни вторинки в Києві - активно посипались з травня 2024.
До того - повільно опускалися.
Правда, як справи в сегменті УКО-Войцеховського і відвертого неліквіду - не знаю, тому що нецікаво
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Додано: Вів 01 жов, 2024 13:50
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
что то покупается в Эпицентре по бросовым ценам
там есть реально бросовые ?
Можно подобрать из мебели дешёвые варианты. Новое и хорошая картинка для сдачи в аренду. За пару дней можно из квартиры 90х сделать более менее в совр. стиле. Покупал как то холод. Была вмятина сбоку. Новый стоил 12тыс.грн. С мятиной 9500грн. И стол кухонный покупал с царапиной. Стоил 1100грн, отдали за 700грн. Купил скатерть новую за 100грн и царапина пропала. У них постоянно что то есть. Водонагр, конд. с какими то мини дефектами.
нихрена они жлобы, скидка всего 30% за брак, по сути, который надо утилизировать?)
с утилизации такие новые холодосы с дыркой в дверях, не сквозной, конечно, продают по 1500, дырка заклеивается скотчем или магнитом, остальное работает)
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Додано: Вів 01 жов, 2024 16:00
вересень - реперний місяць, в вересні я з усіма орендарями переглядаю ставки на наступний рік
отож в доларовому еквіваленті по моїм обʼєктам ставки наразі складають 74-83% порівняно з доковідним 2019
було важко, орендарі болісно сприймали підвищення цін в гривні порівняно з весною 2023, коли більшість з них і вʼїхала, ниють і бідкаються, але жоден не здризнув
а у вас як, колеги?
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kingkongovets
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Додано: Вів 01 жов, 2024 16:42
kingkongovets написав:
а у вас як, колеги?
по елітці +10% від ATH
по економ 90% від АТH (це ставка 2008 року)
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Олежан
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:51
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
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Бетон
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:04
Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Это что-то серьезнее чем банальные рекуператоры?
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Hotab
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:01
Hotab написав: Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Это что-то серьезнее чем банальные рекуператоры?
Если под рекуператором понимается дырка в стене с трубой и вентилятором работающим в две стороны, то то, что ставит Бетон в своих квартирах - это с другой планеты, в т.ч. по цене оборудования и монтажа.
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airmax78
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:04
Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:28
airmax78 написав: Hotab написав: Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Это что-то серьезнее чем банальные рекуператоры?
Если под рекуператором понимается дырка в стене с трубой и вентилятором работающим в две стороны, то то, что ставит Бетон в своих квартирах - это с другой планеты, в т.ч. по цене оборудования и монтажа.
Ну да, рекуператор это просто часть установки, крест накрест пластины для обмена теплом.
Самая важная часть системы: вентиляторы, фильтры. Вообще я ставлю пву вентс, гибкие пластиковые воздуховоды через коллекторы. Оно всё недорогое
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Бетон
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