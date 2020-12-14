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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11973119741197511976
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:35

  airmax78 написав:
  Бетон написав:Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.

Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.

Беру автомобильный угольный фильтр, меняю чаще

Продают угольные кассетные фильтры в рамке. затримує пух, шерсть, комах, пилок рослин, сажу. Очищає повітря від алергенів, тютюнового диму, фенолу та формальдегіду, пари ртуті, кухонних та ін запахів, випарів побутової хімії, деяких видів газів, малою мірою – від бактерій, вірусів, суперечок грибків
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 01 жов, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Игорь Алексеевич написав:И стол кухонный покупал с царапиной. Стоил 1100грн, отдали за 700грн. Купил скатерть новую за 100грн и царапина пропала.

акуеть, представил "уровень" этого ремонта - наркопритон...

кстати диван с мусорки присутствует?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:54

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  Бетон написав:Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.

Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.

Беру автомобильный угольный фильтр, меняю чаще

Продают угольные кассетные фильтры в рамке. затримує пух, шерсть, комах, пилок рослин, сажу. Очищає повітря від алергенів, тютюнового диму, фенолу та формальдегіду, пари ртуті, кухонних та ін запахів, випарів побутової хімії, деяких видів газів, малою мірою – від бактерій, вірусів, суперечок грибків


тю.
у меня в каждой комнате стоит очиститель воздуха в режиме автомат.
убирает все что вы написали выше за считаные минуты.
стоит все это удовольствие раз в 300 меньше)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а ктото кроме меня за город переехал?
Унуноктий
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