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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:35
airmax78 написав: Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.
Беру автомобильный угольный фильтр, меняю чаще
Продают угольные кассетные фильтры в рамке. затримує пух, шерсть, комах, пилок рослин, сажу. Очищає повітря від алергенів, тютюнового диму, фенолу та формальдегіду, пари ртуті, кухонних та ін запахів, випарів побутової хімії, деяких видів газів, малою мірою – від бактерій, вірусів, суперечок грибків
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 01 жов, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:39
Игорь Алексеевич написав:
И стол кухонный покупал с царапиной. Стоил 1100грн
, отдали за 700грн. Купил скатерть новую за 100грн и царапина пропала.
акуеть, представил "уровень" этого ремонта - наркопритон...
кстати диван с мусорки присутствует?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 20:54
Бетон написав: airmax78 написав: Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.
Беру автомобильный угольный фильтр, меняю чаще
Продают угольные кассетные фильтры в рамке. затримує пух, шерсть, комах, пилок рослин, сажу. Очищає повітря від алергенів, тютюнового диму, фенолу та формальдегіду, пари ртуті, кухонних та ін запахів, випарів побутової хімії, деяких видів газів, малою мірою – від бактерій, вірусів, суперечок грибків
тю.
у меня в каждой комнате стоит очиститель воздуха в режиме автомат.
убирает все что вы написали выше за считаные минуты.
стоит все это удовольствие раз в 300 меньше)
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Олежан
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:13
а ктото кроме меня за город переехал?
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Унуноктий
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:22
Унуноктий написав:а ктото кроме меня за город переехал?
я в Старі Петрівці
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Додано: Вів 01 жов, 2024 23:34
Олежан написав: Бетон написав: airmax78 написав:
Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.
Беру автомобильный угольный фильтр, меняю чаще
Продают угольные кассетные фильтры в рамке. затримує пух, шерсть, комах, пилок рослин, сажу. Очищає повітря від алергенів, тютюнового диму, фенолу та формальдегіду, пари ртуті, кухонних та ін запахів, випарів побутової хімії, деяких видів газів, малою мірою – від бактерій, вірусів, суперечок грибків
тю.
у меня в каждой комнате стоит очиститель воздуха в режиме автомат.
убирает все что вы написали выше за считаные минуты.
стоит все это удовольствие раз в 300 меньше)
У меня тоже. Они еще и увлажняют, чего с помощью ПВВ добиться невозможно (ну или за очень большие деньги и с большим гембелем). Но в плане подачи свежего воздуха - ПВВ ни с чем не сравнить.
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airmax78
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Додано: Вів 01 жов, 2024 23:40
Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
Вся украинская Ылита давно живёт за городом, в домах-особняках со своими электростанциями, генераторами, автономным отоплением. Слуги имеются, конечно.
Посему укро-Ылита понятия не имеет, что такое перебои электроэнергии в жару 37°С.
Она не воюет, дети ее за границей. Денег, надерибаненных на развале УССр, хватит на три поколения.
Все гуд у украинской Ылиты.
Правда, территория самостийной с каждым месяцем все меньше, но укро Ылиту это совершенно не волнует: вся она имеет паспорта РФ.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 02 жов, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 23:49
Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Где ты видишь в Киеве плохой воздух?
Здесь что, крупнотоннажное производство азотных удобрений?
Мебельная фабрика производительностью 100 000 единиц мебели в год?
Пылевые бури, как в Сахаре, поднимают в воздух тысячи тонн пыли и песка?
Дегенерация системы образования - даёт роскошные плоды - даунов и придурков везде полно. Особенно на руководящих должностях
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Додано: Сер 02 жов, 2024 00:58
Frant написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
Вся украинская Ылита давно живёт за городом, в домах-особняках со своими электростанциями, генераторами, автономным отоплением. Слуги имеются, конечно.
Посему укро-Ылита понятия не имеет, что такое перебои электроэнергии в жару 37°С.
Она не воюет, дети ее за границей. Денег, надерибаненных на развале УССр, хватит на три поколения.
Все гуд у украинской Ылиты.
Правда, территория самостийной с каждым месяцем все меньше, но укро Ылиту это совершенно не волнует: вся она имеет паспорта РФ.
А почему тогла в Конче участки с домиками по пять мегатонн поросли травой по яйки? То другая элита оттуда чухнула, с паспортами других стран, позападней?
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Додано: Сер 02 жов, 2024 01:00
Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.
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