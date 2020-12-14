Додано: Сер 02 жов, 2024 02:05

барабашов написав: Унуноктий написав: а ктото кроме меня за город переехал? а ктото кроме меня за город переехал?

А Г13а что в аренде теперь или под замком?

Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет. А Г13а что в аренде теперь или под замком?Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.

У Барабашова после полста лет завелся толстый талмуд, где он записывает все ответы на свои нелепые вопросы о личной жизни, финансах , недвижимости каждого из.Не без проебов, канеш. Где-то по цифрах в нике не попадал в возраст, где-то полет шизофрении творит чудные дела , коверкая реалити , но попыток не оставляет.Не понятно в чем прикол, кабан? Нах ты ставишь эти вопросы о каждом и их имуществе? Ты ж все равно не сильно то и запоминаешь. Вон даже меня Жекой Соловьевым считаешь. Ты кстати знаешь, что он прежде чем стать талантливым пилотом, невероятно удачно выпетлявшим из марика на одном движке, где во втором сидела невзорванная ракета ПЗРК, (ну и вообще самородок, за что ни возьмется, во всем красава) нормально так носы пробивал в спорте ? Хороший боксер. Ну и вообще талант во всем за что бы не взялся. А ты по своей тупости меня называл им, причем хамовито слегка . Эх, так можно и нос поймать на затылке, опрометчиво))З.Ы Сатри, у меня есть классное предложение. Давай ты 3.14стак начнешь открывать когда тебя как офицера в запасе вытащат из шкеры и отправят по прямому или нет ВОСу немного позащищать свой контейнер на Озерке. Где, по слухам, скоро начнут долетать КАБы. Ты там как?Ничего личного , джаст аут оф кёриосити))