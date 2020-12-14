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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2024 02:05
барабашов написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.
У Барабашова после полста лет завелся толстый талмуд, где он записывает все ответы на свои нелепые вопросы о личной жизни, финансах , недвижимости каждого из.
Не без проебов, канеш. Где-то по цифрах в нике не попадал в возраст, где-то полет шизофрении творит чудные дела , коверкая реалити , но попыток не оставляет.
Не понятно в чем прикол, кабан? Нах ты ставишь эти вопросы о каждом и их имуществе? Ты ж все равно не сильно то и запоминаешь. Вон даже меня Жекой Соловьевым считаешь. Ты кстати знаешь, что он прежде чем стать талантливым пилотом, невероятно удачно выпетлявшим из марика на одном движке, где во втором сидела невзорванная ракета ПЗРК, (ну и вообще самородок, за что ни возьмется, во всем красава) нормально так носы пробивал в спорте ? Хороший боксер. Ну и вообще талант во всем за что бы не взялся. А ты по своей тупости меня называл им, причем хамовито слегка . Эх, так можно и нос поймать на затылке, опрометчиво))
З.Ы Сатри, у меня есть классное предложение. Давай ты 3.14стак начнешь открывать когда тебя как офицера в запасе вытащат из шкеры и отправят по прямому или нет ВОСу немного позащищать свой контейнер на Озерке. Где, по слухам, скоро начнут долетать КАБы. Ты там как?
Ничего личного , джаст аут оф кёриосити))
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Hotab
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Додано: Сер 02 жов, 2024 03:09
Hotab написав: барабашов написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.
У Барабашова после полста лет завелся толстый талмуд, где он записывает все ответы на свои нелепые вопросы о личной жизни, финансах , недвижимости каждого из.
Не без проебов, канеш. Где-то по цифрах в нике не попадал в возраст, где-то полет шизофрении творит чудные дела , коверкая реалити , но попыток не оставляет.
Не понятно в чем прикол, кабан? Нах ты ставишь эти вопросы о каждом и их имуществе? Ты ж все равно не сильно то и запоминаешь. Вон даже меня Жекой Соловьевым считаешь. Ты кстати знаешь, что он прежде чем стать талантливым пилотом, невероятно удачно выпетлявшим из марика на одном движке, где во втором сидела невзорванная ракета ПЗРК, (ну и вообще самородок, за что ни возьмется, во всем красава) нормально так носы пробивал в спорте ? Хороший боксер. Ну и вообще талант во всем за что бы не взялся. А ты по своей тупости меня называл им, причем хамовито слегка . Эх, так можно и нос поймать на затылке, опрометчиво))
З.Ы Сатри, у меня есть классное предложение. Давай ты 3.14стак начнешь открывать когда тебя как офицера в запасе вытащат из шкеры и отправят по прямому или нет ВОСу немного позащищать свой контейнер на Озерке. Где, по слухам, скоро начнут долетать КАБы. Ты там как?
Ничего личного , джаст аут оф кёриосити))
Сучёныш синий - марш на фронт подменять Успиха и Бандерлога с Фризом!
Тегеран и Воронеж сами себя не подамбят!
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Додано: Сер 02 жов, 2024 03:11
Hotab написав: барабашов написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.
У Барабашова после полста лет завелся толстый талмуд, где он записывает все ответы на свои нелепые вопросы о личной жизни, финансах , недвижимости каждого из.
Не без проебов, канеш. Где-то по цифрах в нике не попадал в возраст, где-то полет шизофрении творит чудные дела , коверкая реалити , но попыток не оставляет.
Не понятно в чем прикол, кабан? Нах ты ставишь эти вопросы о каждом и их имуществе? Ты ж все равно не сильно то и запоминаешь. Вон даже меня Жекой Соловьевым считаешь. Ты кстати знаешь, что он прежде чем стать талантливым пилотом, невероятно удачно выпетлявшим из марика на одном движке, где во втором сидела невзорванная ракета ПЗРК, (ну и вообще самородок, за что ни возьмется, во всем красава) нормально так носы пробивал в спорте ? Хороший боксер. Ну и вообще талант во всем за что бы не взялся. А ты по своей тупости меня называл им, причем хамовито слегка . Эх, так можно и нос поймать на затылке, опрометчиво))
З.Ы Сатри, у меня есть классное предложение. Давай ты 3.14стак начнешь открывать когда тебя как офицера в запасе вытащат из шкеры и отправят по прямому или нет ВОСу немного позащищать свой контейнер на Озерке. Где, по слухам, скоро начнут долетать КАБы. Ты там как?
Ничего личного , джаст аут оф кёриосити))
Сучёныш синий - марш на фронт подменять Успиха и Бандерлога с Фризом!
Тегеран и Воронеж сами себя не подамбят!
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Додано: Сер 02 жов, 2024 07:03
барабашов написав: Frant написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
Вся украинская Ылита давно живёт за городом, в домах-особняках со своими электростанциями, генераторами, автономным отоплением. Слуги имеются, конечно.
Посему укро-Ылита понятия не имеет, что такое перебои электроэнергии в жару 37°С.
Она не воюет, дети ее за границей. Денег, надерибаненных на развале УССр, хватит на три поколения.
Все гуд у украинской Ылиты.
Правда, территория самостийной с каждым месяцем все меньше, но укро Ылиту это совершенно не волнует: вся она имеет паспорта РФ.
А почему тогла в Конче участки с домиками по пять мегатонн поросли травой по яйки? То другая элита оттуда чухнула, с паспортами других стран, позападней?
Барабашов, ти зовсім не схожий на математика. На таксіста - 100%. Думати не вмієш.
Укро-Ыліта з грошима - кинула свої особняки і втекла в Монако, Ніццу, в Швейцарію, в США. Грошей там вдосталь, якщо економно жити. Територію віддерибанено, поки була можливість.
Ыліта, що побіднішк - живе за містом і теж горя не знає. Думає, що все буде гуд, що вона побіжить чистити чоботи новим хазяям.
А нові хазяї панькатися не будуть з уродами, які вдребезги пропали свою територію, а до того віддерибанили її до голих кісток, до падаючих мостів, до затоплених тонелів метро, до сотень недобудів в столиці.
Така псевдоеліта, всі ці клоуни з бархатними голосами, корабельні сосни, весільні фотографи - ні на що не здатна в управлінні і годиться лише, щоб крутити хвости коровам, будувати свинарники і бути гарматним м'ясом для великорусской империи. Занавес.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 07:16
ККЦ, коли українська київська влада стане ремонтувати мости через Дніпро? Чи будувати нові?
З мостами - повний капець.
Машин вдвічі менше, ніж до війни, а пробки годинами стоять.
Я розумію, що придуркам важко будувати мости. Це не парки Наталка і скляні мости під час війни клепати, для тупого охлосу, баки йому забивати.
Якщо нічого не робити, то скоро срсрівські мости самі попадають в Дніпро.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 07:41
Frant написав:
ККЦ, коли українська київська влада стане ремонтувати мости через Дніпро? Чи будувати нові?
З мостами - повний капець.
Машин вдвічі менше, ніж до війни, а пробки годинами стоять.
Я розумію, що придуркам важко будувати мости. Це не парки Наталка і скляні мости під час війни клепати, для тупого охлосу, баки йому забивати.
Якщо нічого не робити, то скоро срсрівські мости самі попадають в Дніпро.
Так що все погано ?
Треба дошки купувати для забиття вікон чи ще не час ?
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