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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:35
airmax78 написав: Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.
Беру автомобильный угольный фильтр, меняю чаще
Продают угольные кассетные фильтры в рамке. затримує пух, шерсть, комах, пилок рослин, сажу. Очищає повітря від алергенів, тютюнового диму, фенолу та формальдегіду, пари ртуті, кухонних та ін запахів, випарів побутової хімії, деяких видів газів, малою мірою – від бактерій, вірусів, суперечок грибків
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 01 жов, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:39
Игорь Алексеевич написав:
И стол кухонный покупал с царапиной. Стоил 1100грн
, отдали за 700грн. Купил скатерть новую за 100грн и царапина пропала.
акуеть, представил "уровень" этого ремонта - наркопритон...
кстати диван с мусорки присутствует?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 20:54
Бетон написав: airmax78 написав: Бетон написав:
Приточно вытяжная вентиляция в квартирах, где я советовал и сделал себе - окупилась неоднократно.
Наверное, самая нужная вещь с таким ужысным воздухом.
Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.
Беру автомобильный угольный фильтр, меняю чаще
Продают угольные кассетные фильтры в рамке. затримує пух, шерсть, комах, пилок рослин, сажу. Очищає повітря від алергенів, тютюнового диму, фенолу та формальдегіду, пари ртуті, кухонних та ін запахів, випарів побутової хімії, деяких видів газів, малою мірою – від бактерій, вірусів, суперечок грибків
тю.
у меня в каждой комнате стоит очиститель воздуха в режиме автомат.
убирает все что вы написали выше за считаные минуты.
стоит все это удовольствие раз в 300 меньше)
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Олежан
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:13
а ктото кроме меня за город переехал?
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Унуноктий
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Додано: Вів 01 жов, 2024 22:22
Унуноктий написав:а ктото кроме меня за город переехал?
я в Старі Петрівці
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kingkongovets
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Додано: Вів 01 жов, 2024 23:34
Олежан написав: Бетон написав: airmax78 написав:
Но ПВВ же не очищает воздух от примесей - только от пыли. Угольные фильтры она ж не продавит.
Беру автомобильный угольный фильтр, меняю чаще
Продают угольные кассетные фильтры в рамке. затримує пух, шерсть, комах, пилок рослин, сажу. Очищає повітря від алергенів, тютюнового диму, фенолу та формальдегіду, пари ртуті, кухонних та ін запахів, випарів побутової хімії, деяких видів газів, малою мірою – від бактерій, вірусів, суперечок грибків
тю.
у меня в каждой комнате стоит очиститель воздуха в режиме автомат.
убирает все что вы написали выше за считаные минуты.
стоит все это удовольствие раз в 300 меньше)
У меня тоже. Они еще и увлажняют, чего с помощью ПВВ добиться невозможно (ну или за очень большие деньги и с большим гембелем). Но в плане подачи свежего воздуха - ПВВ ни с чем не сравнить.
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airmax78
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Додано: Сер 02 жов, 2024 01:00
Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.
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барабашов
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Додано: Сер 02 жов, 2024 03:09
Hotab написав: барабашов написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.
У Барабашова после полста лет завелся толстый талмуд, где он записывает все ответы на свои нелепые вопросы о личной жизни, финансах , недвижимости каждого из.
Не без проебов, канеш. Где-то по цифрах в нике не попадал в возраст, где-то полет шизофрении творит чудные дела , коверкая реалити , но попыток не оставляет.
Не понятно в чем прикол, кабан? Нах ты ставишь эти вопросы о каждом и их имуществе? Ты ж все равно не сильно то и запоминаешь. Вон даже меня Жекой Соловьевым считаешь. Ты кстати знаешь, что он прежде чем стать талантливым пилотом, невероятно удачно выпетлявшим из марика на одном движке, где во втором сидела невзорванная ракета ПЗРК, (ну и вообще самородок, за что ни возьмется, во всем красава) нормально так носы пробивал в спорте ? Хороший боксер. Ну и вообще талант во всем за что бы не взялся. А ты по своей тупости меня называл им, причем хамовито слегка . Эх, так можно и нос поймать на затылке, опрометчиво))
З.Ы Сатри, у меня есть классное предложение. Давай ты 3.14стак начнешь открывать когда тебя как офицера в запасе вытащат из шкеры и отправят по прямому или нет ВОСу немного позащищать свой контейнер на Озерке. Где, по слухам, скоро начнут долетать КАБы. Ты там как?
Ничего личного , джаст аут оф кёриосити))
Сучёныш синий - марш на фронт подменять Успиха и Бандерлога с Фризом!
Тегеран и Воронеж сами себя не подамбят!
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барабашов
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Додано: Сер 02 жов, 2024 09:44
а шо, розпочавшийся ремонт моста Метро ніхто з місцевих «киян» не помітив?)
там Онур підтримуючи конструкції споруджує
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kingkongovets
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Додано: Сер 02 жов, 2024 11:54
барабашов написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.
живут дети
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Унуноктий
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