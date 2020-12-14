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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2024 11:59
Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
я, але ще в тому році. взагалі в київ не хочеться тепер. ліс, природа, мапєди.в селі дивлюсь хто новий почав будуватись - майже у всіх є підвал або укриття
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trololo
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