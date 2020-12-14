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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2024 12:22
Унуноктий написав: барабашов написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.
живут дети
Думал маленькие, как у Коли-Ркжза, не 20+ лет
Значит ты уже по этому пункту невыездной
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Додано: Сер 02 жов, 2024 14:09
trololo написав: Унуноктий написав:
а ктото кроме меня за город переехал?
я, але ще в тому році. взагалі в київ не хочеться тепер. ліс, природа, мапєди.в селі дивлюсь хто новий почав будуватись - майже у всіх є підвал або укриття
Українці неймовірні. Все доволі швидко сповзає в пзду, а люди будують собі нові будинки. Яка жага до життя.
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