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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11974119751197611977
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:22

  Унуноктий написав:
  барабашов написав:
  Унуноктий написав:а ктото кроме меня за город переехал?

А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.

живут дети

Думал маленькие, как у Коли-Ркжза, не 20+ лет
Значит ты уже по этому пункту невыездной
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:09

  trololo написав:
  Унуноктий написав:а ктото кроме меня за город переехал?


я, але ще в тому році. взагалі в київ не хочеться тепер. ліс, природа, мапєди.в селі дивлюсь хто новий почав будуватись - майже у всіх є підвал або укриття

Українці неймовірні. Все доволі швидко сповзає в пзду, а люди будують собі нові будинки. Яка жага до життя.
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