Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
єОселі — два роки. Які результати показала державна програма доступного іпотечного кредитування?
За два роки програмою скористалися понад 13 тисяч родин, які отримали 21 млрд грн. Це і родини на деокупованих територіях, у прифронтових зонах, у Харкові, Миколаєві, Запорізькій області.
Ми неодноразово розширювали та удосконалювали програму. Наприклад, цього року з’явилася можливість купувати не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси. Також тепер перший внесок можна сплачувати сертифікатом єВідновлення. Вже невдовзі запрацюють кращі умови для молоді — перший внесок стане вдвічі меншим — лише від 10%.
За ці два роки програма стала підтримкою не лише для українців, які прагнули отримати новий дім, але й для будівельної галузі. До прикладу, у 2023 році обсяг кредитування за програмою майже дорівнював загальному обсягу іпотеки у 2021 році, який вважався найуспішнішим для українського ринку нерухомості. Дані НБУ свідчать, що єОселя — це програма, за якою укладені майже всі іпотечні угоди в країні за останні два роки.
єОселі — два роки. Які результати показала державна програма доступного іпотечного кредитування?
За два роки програмою скористалися понад 13 тисяч родин, які отримали 21 млрд грн. Це і родини на деокупованих територіях, у прифронтових зонах, у Харкові, Миколаєві, Запорізькій області.
Ми неодноразово розширювали та удосконалювали програму. Наприклад, цього року з’явилася можливість купувати не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси. Також тепер перший внесок можна сплачувати сертифікатом єВідновлення. Вже невдовзі запрацюють кращі умови для молоді — перший внесок стане вдвічі меншим — лише від 10%.
За ці два роки програма стала підтримкою не лише для українців, які прагнули отримати новий дім, але й для будівельної галузі. До прикладу, у 2023 році обсяг кредитування за програмою майже дорівнював загальному обсягу іпотеки у 2021 році, який вважався найуспішнішим для українського ринку нерухомості. Дані НБУ свідчать, що єОселя — це програма, за якою укладені майже всі іпотечні угоди в країні за останні два роки.
Зараз розглядається можливість розширення є-оселі для фінансування купівлі житла за кордоном. (жартую якщо що)
За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.
Хомякоид написав:За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.
А як же пенсійні фонди,сімейні гнізда, зали та ін. лабуда що тут писалась останні 10 рочків ?
Зараз ефект гнездування працює проти УРЖН. Бо багато сімей розділені, багато ховаються по закордонах і хочуть там осісти, а покинуті сімейні гнізда залишились в Україні. І добре якщо в Києві, а не в Покровську чи Вугледарі.
Хомякоид написав:За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.
А як же пенсійні фонди,сімейні гнізда, зали та ін. лабуда що тут писалась останні 10 рочків ?
Зараз ефект гнездування працює проти УРЖН. Бо багато сімей розділені, багато ховаються по закордонах і хочуть там осісти, а покинуті сімейні гнізда залишились в Україні. І добре якщо в Києві, а не в Покровську чи Вугледарі.
А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ? Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут