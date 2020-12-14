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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11975119761197711978>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:22

  Унуноктий написав:
  барабашов написав:
  Унуноктий написав:а ктото кроме меня за город переехал?

А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.

живут дети

Думал маленькие, как у Коли-Ркжза, не 20+ лет
Значит ты уже по этому пункту невыездной
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:09

  trololo написав:
  Унуноктий написав:а ктото кроме меня за город переехал?


я, але ще в тому році. взагалі в київ не хочеться тепер. ліс, природа, мапєди.в селі дивлюсь хто новий почав будуватись - майже у всіх є підвал або укриття

Українці неймовірні. Все доволі швидко сповзає в пзду, а люди будують собі нові будинки. Яка жага до життя.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:16

Юлія Свириденко

єОселі — два роки. Які результати показала державна програма доступного іпотечного кредитування?

За два роки програмою скористалися понад 13 тисяч родин, які отримали 21 млрд грн. Це і родини на деокупованих територіях, у прифронтових зонах, у Харкові, Миколаєві, Запорізькій області.

Ми неодноразово розширювали та удосконалювали програму. Наприклад, цього року з’явилася можливість купувати не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси. Також тепер перший внесок можна сплачувати сертифікатом єВідновлення. Вже невдовзі запрацюють кращі умови для молоді — перший внесок стане вдвічі меншим — лише від 10%.

За ці два роки програма стала підтримкою не лише для українців, які прагнули отримати новий дім, але й для будівельної галузі. До прикладу, у 2023 році обсяг кредитування за програмою майже дорівнював загальному обсягу іпотеки у 2021 році, який вважався найуспішнішим для українського ринку нерухомості. Дані НБУ свідчать, що єОселя — це програма, за якою укладені майже всі іпотечні угоди в країні за останні два роки.
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:22

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  Унуноктий написав:а ктото кроме меня за город переехал?


я, але ще в тому році. взагалі в київ не хочеться тепер. ліс, природа, мапєди.в селі дивлюсь хто новий почав будуватись - майже у всіх є підвал або укриття

Українці неймовірні. Все доволі швидко сповзає в пзду, а люди будують собі нові будинки. Яка жага до життя.

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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:41

  Ірина_ написав:Юлія Свириденко

єОселі — два роки. Які результати показала державна програма доступного іпотечного кредитування?

За два роки програмою скористалися понад 13 тисяч родин, які отримали 21 млрд грн. Це і родини на деокупованих територіях, у прифронтових зонах, у Харкові, Миколаєві, Запорізькій області.

Ми неодноразово розширювали та удосконалювали програму. Наприклад, цього року з’явилася можливість купувати не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси. Також тепер перший внесок можна сплачувати сертифікатом єВідновлення. Вже невдовзі запрацюють кращі умови для молоді — перший внесок стане вдвічі меншим — лише від 10%.

За ці два роки програма стала підтримкою не лише для українців, які прагнули отримати новий дім, але й для будівельної галузі. До прикладу, у 2023 році обсяг кредитування за програмою майже дорівнював загальному обсягу іпотеки у 2021 році, який вважався найуспішнішим для українського ринку нерухомості. Дані НБУ свідчать, що єОселя — це програма, за якою укладені майже всі іпотечні угоди в країні за останні два роки.
Зображення

Зараз розглядається можливість розширення є-оселі для фінансування купівлі житла за кордоном.
(жартую якщо що)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:46

За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvar ... ti-ukrainy

А як же пенсійні фонди,сімейні гнізда, зали та ін. лабуда що тут писалась останні 10 рочків ? :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:57

  Хомякоид написав:За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvar ... ti-ukrainy

А як же пенсійні фонди,сімейні гнізда, зали та ін. лабуда що тут писалась останні 10 рочків ? :D

Зараз ефект гнездування працює проти УРЖН. Бо багато сімей розділені, багато ховаються по закордонах і хочуть там осісти, а покинуті сімейні гнізда залишились в Україні. І добре якщо в Києві, а не в Покровську чи Вугледарі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:33

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvar ... ti-ukrainy

А як же пенсійні фонди,сімейні гнізда, зали та ін. лабуда що тут писалась останні 10 рочків ? :D

Зараз ефект гнездування працює проти УРЖН. Бо багато сімей розділені, багато ховаються по закордонах і хочуть там осісти, а покинуті сімейні гнізда залишились в Україні. І добре якщо в Києві, а не в Покровську чи Вугледарі.


А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:02

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  Унуноктий написав:а ктото кроме меня за город переехал?


я, але ще в тому році. взагалі в київ не хочеться тепер. ліс, природа, мапєди.в селі дивлюсь хто новий почав будуватись - майже у всіх є підвал або укриття

Українці неймовірні. Все доволі швидко сповзає в пзду, а люди будують собі нові будинки. Яка жага до життя.

да да. с видня патриотимз зашкаливает
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут

я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны

сложно избавится

не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники
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