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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11975119761197711978
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:29

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут

я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны

сложно избавится

не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники

Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже. :cry:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:40

  airmax78 написав:Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже.
наймите того кто будет раз в месяц спускать в унитазе воду. нашли проблему.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:42

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  Хомякоид написав:А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут

я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны

сложно избавится

не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники

Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже. :cry:


Що затопили сусідів ? :shock:
А ну коліться в якому стані прєлєсть ?
Хомякоид
 
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  #<1 ... 11975119761197711978
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