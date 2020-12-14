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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2024 16:29
Олежан написав: Хомякоид написав:
А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут
я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны
сложно избавится
не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники
Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 16:40
airmax78 написав:
Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже.
наймите того кто будет раз в месяц спускать в унитазе воду. нашли проблему.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 17:42
airmax78 написав: Олежан написав: Хомякоид написав:
А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут
я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны
сложно избавится
не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники
Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже.
Що затопили сусідів ?
А ну коліться в якому стані прєлєсть ?
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Хомякоид
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Додано: Сер 02 жов, 2024 18:01
Хомякоид написав:
За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни. https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvar ... ti-ukrainy
А як же пенсійні фонди,сімейні гнізда, зали та ін. лабуда що тут писалась останні 10 рочків ?
как там чабанчики?
уже выставлена на продажу/продана или просто окна забиты?
или "это другое"...
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Додано: Сер 02 жов, 2024 18:15
Олежан написав: Хомякоид написав:
А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут
я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны
сложно избавится
не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники
Глибока думка. Що заважає вибрати воду і всунути пробку? З поролону, наприклад. Хтось сіль засипає
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