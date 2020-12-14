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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11976119771197811979>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:42

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  Хомякоид написав:А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут

я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны

сложно избавится

не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники

Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже. :cry:


Що затопили сусідів ? :shock:
А ну коліться в якому стані прєлєсть ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:01

  Хомякоид написав:За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvar ... ti-ukrainy

А як же пенсійні фонди,сімейні гнізда, зали та ін. лабуда що тут писалась останні 10 рочків ? :D

как там чабанчики?
уже выставлена на продажу/продана или просто окна забиты?
или "это другое"...
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:15

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:А як ваше сімейне гніздечко з винними шафами ?
Я надіюсь там періодично провітрюється ? А то там вже гриби та інші рослини мабуть буйно квітнут

я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны

сложно избавится

не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники

Глибока думка. Що заважає вибрати воду і всунути пробку? З поролону, наприклад. Хтось сіль засипає
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:39

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15−20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни.

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-kvar ... ti-ukrainy

А як же пенсійні фонди,сімейні гнізда, зали та ін. лабуда що тут писалась останні 10 рочків ? :D

как там чабанчики?
уже выставлена на продажу/продана или просто окна забиты?
или "это другое"...

Все по класиці, всюди забиті вікна, а в Чабанах - парадиз
Чи в Вінниці

"У всех суббота, а вокруг меня такой маленький четверг"
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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 02:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно в каком облцентре кроме Херсона, Харькова и Запора цены посыпались
Не на то что капиталить надо,а то и сносить, а на новострой хотя бы 98-00годов с более менее ремонтом
Да и брежневки в нормальных местах с газом как там чувствуют, часом не по цене ли Макеевки???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 08:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

звіти однієї невеличкої, але правильної агенції за вересень:

https://t.me/rea_revolution/151989

https://t.me/rea_revolution/151991
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 03 жов, 2024 08:19, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 08:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лучше скажите кто уже купил фьчерс на кавалирку в The One? Где у них отдел продаж - мало места для вагончика на стройплощадке. Ну и традиционно - это еще папередныкы участочек продали или уже самого лучшего мэра можно поздравлять-благодарить?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:05

  striped написав:Лучше скажите кто уже купил фьчерс на кавалирку в The One? Где у них отдел продаж - мало места для вагончика на стройплощадке. Ну и традиционно - это еще папередныкы участочек продали или уже самого лучшего мэра можно поздравлять-благодарить?

инвестировать сотни тысяч долларов в картинку и лапшу на уши)
ну ну
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:34

  kingkongovets написав:звіти однієї невеличкої, але правильної агенції за вересень:

https://t.me/rea_revolution/151989

https://t.me/rea_revolution/151991


Однако. Двухи в старье уже идут по 40.
Ето в какой год вернулись по ценам ? 2000 ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:45

  kingkongovets написав:звіти однієї невеличкої, але правильної агенції за вересень:

https://t.me/rea_revolution/151989

https://t.me/rea_revolution/151991

Дихає сегмент до 100 кує. Після - повна тиша?
Hotab
 
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