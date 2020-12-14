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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 10:17
Hotab написав:
Дихає сегмент до 100 кує. Після - повна тиша?
ні, не повна
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:42
Hotab написав:
Дихає сегмент до 100 кує. Після - повна тиша?
Та нє, не повна, а така, знаєте, як вночі на кладовищі. Я не був, але щось підказує на схожість.
Лайфхак, кому не дають. Дзвоніть в агентство нерухомості, кажіть що в вас є гроші. Всі дівки ваші.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:59
Не совсем согласен!
Неделю назад продал кв 89м2 за 140$ (от строителей по переуступке). Покупатель - житель Кипра.
Купил эту квартиру меньше года назад - 08.12.23 за 103$ (тоже переуступка ).
Продавец - житель Израиля. Продал ее мне по цене входа в 2019 году.
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5396669
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Додано: Чет 03 жов, 2024 11:04
5396669 написав:
Не совсем согласен!
Неделю назад продал кв 89м2 за 140$ (от строителей по переуступке). Покупатель - житель Кипра.
Купил эту квартиру меньше года назад - 08.12.23 за 103$ (тоже переуступка ).
Продавец - житель Израиля. Продал ее мне по цене входа в 2019 году.
А что за комплекс ?
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Хомякоид
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Додано: Чет 03 жов, 2024 11:10
Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!
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Додано: Чет 03 жов, 2024 11:48
Томаш Фіала націлився на київський «Караван». Після завершення угоди він стане власником шістьох ТРЦ в Україні.
Київський ТРЦ «Караван Outlet» може стати найбільшим у його столичному портфелі. «Караван» у Києві може коштувати $80–120 млн, підрахували у Concorde Capital. За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ринкова ціна може бути вдвічі менша – $40–60 млн.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 11:50
Хомякоид написав: airmax78 написав: Олежан написав:
я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны
сложно избавится
не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники
Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже.
Що затопили сусідів ?
А ну коліться в якому стані прєлєсть ?
В ідеальному. В прелесті нептуни стоять і все перекрите. Правда чесно кажучи не знаю як нептуни переносять відключення електроенергії та стрибки напруги. Проте все одне все перекрито.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 11:51
5396669 написав:
Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!
Кажіть, не лякайтеся. Тут є справжні патріоти КРЖН - підтримують.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:24
5396669 написав:
Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!
Попрошу в личку.
Нормальніх людей никогда не хейтил
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Хомякоид
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