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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11976119771197811979
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  kingkongovets написав:звіти однієї невеличкої, але правильної агенції за вересень:

https://t.me/rea_revolution/151989

https://t.me/rea_revolution/151991

Дихає сегмент до 100 кує. Після - повна тиша?
ні, не повна
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:42

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:звіти однієї невеличкої, але правильної агенції за вересень:

https://t.me/rea_revolution/151989

https://t.me/rea_revolution/151991

Дихає сегмент до 100 кує. Після - повна тиша?

Та нє, не повна, а така, знаєте, як вночі на кладовищі. Я не був, але щось підказує на схожість.

Лайфхак, кому не дають. Дзвоніть в агентство нерухомості, кажіть що в вас є гроші. Всі дівки ваші.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:59

Не совсем согласен!

Неделю назад продал кв 89м2 за 140$ (от строителей по переуступке). Покупатель - житель Кипра.

Купил эту квартиру меньше года назад - 08.12.23 за 103$ (тоже переуступка ).
Продавец - житель Израиля. Продал ее мне по цене входа в 2019 году.
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:04

  5396669 написав:Не совсем согласен!

Неделю назад продал кв 89м2 за 140$ (от строителей по переуступке). Покупатель - житель Кипра.

Купил эту квартиру меньше года назад - 08.12.23 за 103$ (тоже переуступка ).
Продавец - житель Израиля. Продал ее мне по цене входа в 2019 году.


А что за комплекс ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:10

Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Томаш Фіала націлився на київський «Караван». Після завершення угоди він стане власником шістьох ТРЦ в Україні.

Київський ТРЦ «Караван Outlet» може стати найбільшим у його столичному портфелі. «Караван» у Києві може коштувати $80–120 млн, підрахували у Concorde Capital. За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ринкова ціна може бути вдвічі менша – $40–60 млн.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:50

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны

сложно избавится

не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники

Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже. :cry:


Що затопили сусідів ? :shock:
А ну коліться в якому стані прєлєсть ?

В ідеальному. В прелесті нептуни стоять і все перекрите. Правда чесно кажучи не знаю як нептуни переносять відключення електроенергії та стрибки напруги. Проте все одне все перекрито.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:51

  5396669 написав:Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!

Кажіть, не лякайтеся. Тут є справжні патріоти КРЖН - підтримують.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:24

  5396669 написав:Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!


Попрошу в личку.
Нормальніх людей никогда не хейтил
Хомякоид
 
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  #<1 ... 11976119771197811979
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