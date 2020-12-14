RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11977119781197911980>
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  kingkongovets написав:звіти однієї невеличкої, але правильної агенції за вересень:

https://t.me/rea_revolution/151989

https://t.me/rea_revolution/151991

Дихає сегмент до 100 кує. Після - повна тиша?
ні, не повна
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11309
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:42

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:звіти однієї невеличкої, але правильної агенції за вересень:

https://t.me/rea_revolution/151989

https://t.me/rea_revolution/151991

Дихає сегмент до 100 кує. Після - повна тиша?

Та нє, не повна, а така, знаєте, як вночі на кладовищі. Я не був, але щось підказує на схожість.

Лайфхак, кому не дають. Дзвоніть в агентство нерухомості, кажіть що в вас є гроші. Всі дівки ваші.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3512
З нами з: 17.12.22
Подякував: 97 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:59

Не совсем согласен!

Неделю назад продал кв 89м2 за 140$ (от строителей по переуступке). Покупатель - житель Кипра.

Купил эту квартиру меньше года назад - 08.12.23 за 103$ (тоже переуступка ).
Продавец - житель Израиля. Продал ее мне по цене входа в 2019 году.
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:04

  5396669 написав:Не совсем согласен!

Неделю назад продал кв 89м2 за 140$ (от строителей по переуступке). Покупатель - житель Кипра.

Купил эту квартиру меньше года назад - 08.12.23 за 103$ (тоже переуступка ).
Продавец - житель Израиля. Продал ее мне по цене входа в 2019 году.


А что за комплекс ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2361
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2910 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:10

Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Томаш Фіала націлився на київський «Караван». Після завершення угоди він стане власником шістьох ТРЦ в Україні.

Київський ТРЦ «Караван Outlet» може стати найбільшим у його столичному портфелі. «Караван» у Києві може коштувати $80–120 млн, підрахували у Concorde Capital. За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ринкова ціна може бути вдвічі менша – $40–60 млн.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11309
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2640 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:50

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:я скажу так, если в квартиру хотя бы 1 раз в месяц не заходить и не включать воду, то высыхает вода в канализационных трубах и начинает вонять страшно овном.
и этот запах очень сильно впитывается в шторы и диваны

сложно избавится

не говоря из про пересохшие прокладки - как итог -замена всей сантехники

Про прокладки - це правда, нажаль. Дуже прикро. Дуже. Дуже. :cry:


Що затопили сусідів ? :shock:
А ну коліться в якому стані прєлєсть ?

В ідеальному. В прелесті нептуни стоять і все перекрите. Правда чесно кажучи не знаю як нептуни переносять відключення електроенергії та стрибки напруги. Проте все одне все перекрито.
airmax78
 
Повідомлень: 43060
З нами з: 25.10.12
Подякував: 978 раз.
Подякували: 5313 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:51

  5396669 написав:Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!

Кажіть, не лякайтеся. Тут є справжні патріоти КРЖН - підтримують.
airmax78
 
Повідомлень: 43060
З нами з: 25.10.12
Подякував: 978 раз.
Подякували: 5313 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:24

  5396669 написав:Я зарекся тут названия говорить! Сразу обвинения и хейт, что рыл!


Попрошу в личку.
Нормальніх людей никогда не хейтил
Хомякоид
 
Повідомлень: 2361
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2910 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 14:34

  барабашов написав:
  Унуноктий написав:
  барабашов написав:А Г13а что в аренде теперь или под замком?
Вроде сыновей возраста что пора женить и отселять у тебя нет.

живут дети

Думал маленькие, как у Коли-Ркжза, не 20+ лет
Значит ты уже по этому пункту невыездной

я забронированій
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21749
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11977119781197911980>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2494, 2495, 2496
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24958 16691521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 09:30
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5472811
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56220
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.